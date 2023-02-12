خبر في الجول - بعد استقالة المدرب.. الكشف عن البديل في قيادة طائرة الزمالك

أعلن شريف الشمرلي مدرب فريق الزمالك للكرة الطائرة (رجال) عن استقالته من منصبه.

وقال الشمرلي عبر فيسبوك: "تقدمت باعتذاري عن عدم الاستمرار في قيادة الفريق الأول للكرة الطائرة في نادي الزمالك".

وأضاف " تشرفت بالتواجد في الصرح الكبير. أشكر الإدارة و الجهاز الفني والإداري والطبي و اللاعبين علي الفترة الماضية بكل ما كان بها من عمل واجتهاد".

وتابع الشمرلي "قرابة ٨ أشهر مرت سريعا بكل الصعوبات و التحديات، والقادم أفضل للزمالك بإذن الله".

واختتم "٤٥ مباراة رسمية وودية. الهزيمة في مباريات الأهلي فقط".

وعلم FilGoal.com أن أحمد عاشور المدرب العام هو من سيقود الفريق اعتبارا من المباراة المقبلة أمام الاتحاد السكندري.

وتولى الشمرلي قيادة طائرة الزمالك منذ بداية الموسم.

آخر مباراة قادها المدرب كانت الخسارة أمام الأهلي في ختام مجموعة السوبر.

ويلعب الزمالك غدا أمام الاتحاد السكندري في نصف النهائي، بينما يلعب الأهلي أمام طلائع الجيش.

ويلتقي الفائزان في النهائي يوم الثلاثاء.

ولعب الأهلي والزمالك 4 مرات في الموسم الحالي، بواقع 3 في الدوري و1 في السوبر، فاز بهم الأهلي جميعا.