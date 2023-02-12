بنفس نتيجة الدور الأول.. سيراميكا كليوباترا يفوز على المصري بثلاثية

الأحد، 12 فبراير 2023 - 20:04

كتب : FilGoal

سيراميكا كليوباترا × المصري

حقق سيراميكا كليوباترا الفوز على المصري بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب برج العرب في الجولة الـ 18 من الدوري المصري الممتاز.

المباراة انتهت بنفس نتيجة مباراة الدور الأول والتي حقق فيها سيراميكا كليوباترا الفوز بثلاثية أيضا في الجولة الأولى من الدوري.

وفشل المصري في تحقيق الفوز للمباراة السادسة على التوالي في الدوري، بينما كسر سيراميكا كليوباترا سلسلة اللا فوز والتي استمرت ل 6 مباريات سابقة.

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وسجل ثلاثية سيراميكا في المباراة كل من أحمد ياسر ريان الذي سجل هدفين وزياد كمال لاعب المصري بالخطأ في مرماه.

الفوز رفع رصيد سيراميكا كليوباترا للنقطة الـ 21 في المركز العاشر بفارق الأهداف عن المصري صاحب المركز الـ 11 الذي توقف عن نفس الرصيد من النقاط.

التشكيل

عاد إلياس الجلاسي لتشكيل المصري الأساسي بعد غيابه عن المباراة الماضية بسبب الإيقاف بينما قاد أحمد ياسر ريان تشكيل سيراميكا كليوباترا.

أحداث المباراة

بدأت المباراة بسيطرة متبادلة بين الفريقين مع تفوق نسبي لسيراميكا كليوباترا.

وهدد محمد شكري المرمى لأول مرة في الدقيقة الـ 24 بتسديدة قوية ولكن كرته جاءت فوق المرمى.

وتقدم سيراميكا كليوباترا عن طريق أحمد ياسر ريان في الدقيقة الـ 30 برأسية مستغلا عرضية رائعة من ميدو جابر وسط مدافعي المصري.

وأهدر حسين السيد فرصة التعادل في الجانب الأيسر من داخل منطقة الجزاء بتسديدة أنقذها محمد بسام.

وتألق محمد بسام في الدقيقة الـ 39 في التصدي لتسديدة رائعة من زياد كمال ليحول الكرة إلى ركنية.

وفي الدقيقة الـ 49 أضاف أحمد ياسر ريان الهدف الثاني لسيراميكا كليوباترا بمتابعة لرأسية محمد إبراهيم ليحول الكرة بقدمه في الشباك.

وتلقى محمود جاد بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة الـ 67 بسبب لمسه للكرة من خارج منطقة الجزاء بطريقة غريبة من أمام محمد إبراهيم المنفرد بالمرمى.

سجل زياد كمال الهدف الثالث لسيراميكا كليوباترا في الدقيقة الـ 74 بالخطأ في مرمى فريقه بعدما حول عرضية ميدو جابر داخل منطقة الجزاء نحو مرمى الحارس البديل عصام ثروت.

وأتيحت أكثر من فرصة لسيراميكا كليوباترا لتسجيل الهدف الثالث ولكن الحارس عصام ثروت منع سكون شباكه لأهداف جديدة.

وسيلعب المصري مباراته المقبلة ضد إنبي يوم 28 فبراير على ملعب برج العرب، بينما سيلعب سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك يوم 21 فبراير على استاد القاهرة.

الدوري المصري المصري سيراميكا كليوباترا
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