الدوري الفرنسي - نانت يجتاز لوريان بمشاركة مصطفى محمد

الأحد، 12 فبراير 2023 - 20:03

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت

تغلب نانت على ضيفه لوريان بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري الفرنسي.

وبدأ نانت بتشكيل مكون من:

الحارس:ألبان لافون.

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الدفاع: فابيان كينتونزي - أندري جيروتو - جيان تشارلز كاستيليتو - جاون هادجام.

الوسط: بيدرو تشيرفيلا - صامويل موتوسامي.

أمامهما: لودوفيتش بلاس - فلوران موليت - إجناتيوس جاناجو.

الهجوم:أندي ديلور.

وتواجد المهاجم المصري مصطفى محمد على مقاعد البدلاء حتى شارك في الدقيقة 62.

البداية أتت بمحاولة من جوليان بونسو لاعب لوريان في الدقيقة 13 ولكنها مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 20 اضطر نانت لتبديل اضطراري مبكر بنزول جواو فيكتور بدلا من جان شارل كاستيليتو.

وكاد لودوفيك بلاس أن يتقدم في الدقيقة 36 بتسديدة تصدى لها الحارس فيتو مانوني.

وفي الدقيقة 60 سدد أندي ديلور ولكن تصدى مانوني مجددا.

هذه كانت محاولة ديلور الأخيرة، إذ ترك موقعه لحساب مصطفى محمد، فيما أتى إيفان جيسان بدلا من إيجناتيوس جاناجو.

وسريعا سجل بلاس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 66.

ورفع نانت رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثالث عشر.

بينما تجمد رصيد لوريان عند 36 نقطة في المركز الثامن.

وشارك مصطفى محمد في 33 مباراة منذ بداية الموسم بقميص نانت وتمكن خلالهم من تسجيل 8 أهداف وصناعة 4.

الدوري الفرنسي نانت مصطفى محمد لوريان
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