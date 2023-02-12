انتهت في الدوري الفرنسي - نانت (1) - (0) لوريان

الأحد، 12 فبراير 2023 - 18:04

كتب : FilGoal

مصطفى محمد يسجل مع نانت أمام مونبيليه

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة نانت مع لوريان في الجولة الـ 23 من الدوري الفرنسي.

وجاء تشكيل نانت كالتالي:

الحارس:ألبان لافون.

الدفاع: فابيان كينتونزي - أندري جيروتو - جيان تشارلز كاستيليتو - جاون هادجام.

الوسط: بيدرو تشيرفيلا - صامويل موتوسامي.

أمامهما: لودوفيتش بلاس - فلوران موليت - إجناتيوس جاناجو.

الهجوم:أندي ديلور.

ويحتل نانت المركز الـ 13 في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة، بينما يحتل لوريان المركز الثامن برصيد 36 نقطة.

وشارك مصطفى محمد في 32 مباراة منذ بداية الموسم بقميص نانت وتمكن خلالهم من تسجيل 8 أهداف وصناعة 4.

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ق 90 موسى سيسوكو يسدد ولكن الكرة تصطدم بالدفاع إلى ركنية

ق 66 لودوفيك بلاس يتقدم لنانت.. 1-0

ق 62 مصطفى محمد وإيفان جيسان بدلا من أندي ديلور وإيجانتيوس جاناجو

ق 60 تسديدة من أندي ديلور ولكن الحارس مانوني يتصدى

استراحة

ق 36 لودوفيك بلاس يسدد والحارس فيتو مانوني يتصدى إلى ركنية

ق 20 تبديل اضطراري بنزول جواو فيكتور بدلا من جان شارل كاستيليتو

ق 13 جوليان بونسو لاعب لوريان يسدد ولكن الكرة تمر بجوار القائم

بداية المباراة

نانت مصطفى محمد
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