انتهت الدوري - سيراميكا (3)-(0) المصري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة سيراميكا كليوبارا ضد المصري في الجولة الـ 18 من الدوري المصري الممتاز.

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نهاية المباراة

ق74. جوووول الثالث لسيراميكا كليوباترا عن طريق زياد كمال بطريقة غريبة في مرماه.

ق67. بطاقة حمراء لمحمود جاد حارس المصري بعد لمسه الكرة باليد من خارج منطقة الجزاء.

ق49. جووووول الثاني لسيراميكا كليوباترا عن طريق أحمد ياسر ريان من جديد بمتابعة لرأسية محمد إبراهيم ليضع الكرة بقدمه في الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق39. محمد بسام يتألق في التصدي لتسديدة قوية من زياد كمال.

ق32. التعادل يضيع من عبد اللطيف جريندو الذي سدد من الجانب الأيمن ولكن محمد بسام تصدى بنجاح.

ق30. جوووول أول لسيراميكا كليوباترا عن طريق أحمد ياسر ريان برأسية بعد عرضية من ميدو حابر.

ق24. تسديدة قوية من محمد شكري لاعب سيراميكا ولكن فوق المرمى.

بداية المباراة

المباراة ستبدأ بعد قليل