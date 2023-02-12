اتحاد الكرة يشكل لجنة لرصد التجاوزات الإعلامية.. و4 قرارات أخرى

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه اليوم الأحد برئاسة جمال علام، تشكيل لجنة "الرصد الإعلامي".

وستكون اللجنة مكلفة لرصد جميع التجاوزات الصادرة من مختلف عناصر اللعبة، عبر وسائل الإعلام المختلفة.

وكان اتحاد الكرة أعلن أيضا عن التشكيل الجديد للجنة الانضباط والقيم والأخلاق.

وجاءت باقي قرارات اتحاد الكرة كالآتي:

الموافقة على توقيع مذكرة التفاهم مع شركة بوما تمهيدًا لتوقيع العقد الجديد.

الموافقة على البدء في عمل دورات المدربين بفئاتها الأربعة A -B-C-D ، على أن تكون أول دورة للرخصة A يوم 29 مارس المقبل بحضور 30 دارسًا و بدء دورات الرخصة D في المناطق بداية من الأسبوع القادم ، على أن تبدأ دورات الرخصة B و C في شهر مايو .

الموافقة على توقيع مذكرة تفاهم مع شركة سيتي كلوب لإنشاء مجموعة من الأكاديميات و تنظيم دوري خاص بها.

اعتماد نتيجة اختبارات الحكام الجدد و اختبارات نتيجة الترقي للحكام.