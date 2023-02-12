أسوان لـ في الجول: تلقينا إخطارا بإقامة مباراة الأهلي في موعدها

الأحد، 12 فبراير 2023 - 17:41

كتب : حامد وجدي

أسوان - بيان رسمي

كشف معتز فقير عضو مجلس إدارة نادي أسوان وعضو لجنة الكرة عن تلقي ناديه خطابا من اتحاد الكرة المصري يفيد بإقامة مباراته ضد الأهلي في موعدها.

ويلعب الأهلي ضد أسوان يوم 21 فبراير ضد أسوان على ملعب الأخير في الجولة الـ 19 من الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة بعد ثلاثة أيام من مواجهة الأهلي للهلال السوداني خارج ملعبه في افتتاح مبارياته في دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

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وكانت بعض الأخبار قد أشارت إلى إمكانية المباراة لإقامتها بعد مواجهة الهلال بثلاثة أيام فقط.

وقال فقير لـ FilGoal.com: "تلقينا خطابا من الاتحاد المصري ورابطة الأندية يفيد بإقامة مباراة الأهلي في موعدها المحدد يوم 21".

مباراة الفريقين في الدور الأول كانت قد انتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 37 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني وبمباراة مؤجلة.

بينما يحتل أسوان المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة.

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