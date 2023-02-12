تشكيل نانت - مصطفى محمد على مقاعد البدلاء.. وديلور أساسي ضد لوريان

الأحد، 12 فبراير 2023 - 17:27

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - ثاون

أعلن أنتوان كومبوار مدرب نانت الفرنسي تشكيل فريقه الذي سيلعب ضد قليل ضد لوريان.

ويلتقي نانت مع لوريان على ملعب الأول في الجولة الـ 23 من الدوري الفرنسي.

ويجلس مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت في المباراة بينما يبدأ الجزائري أندي ديلور الوافد الجديد في التشكيل الأساسي للفريق.

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وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس:ألبان لافون.

الدفاع: فابيان كينتونزي - أندري جيروتو - جيان تشارلز كاستيليتو - جاون هادجام.

الوسط: بيدرو تشيرفيلا - صامويل موتوسامي.

أمامهما: لودوفيتش بلاس - فلوران موليت - إجناتيوس جاناجو.

الهجوم:أندي ديلور.

ويحتل نانت المركز الـ 13 في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة، بينما يحتل لوريان المركز الثامن برصيد 36 نقطة.

وشارك مصطفى محمد في 32 مباراة منذ بداية الموسم بقميص نانت وتمكن خلالهم من تسجيل 8 أهداف وصناعة 4.

لوريان نانت الدوري الفرنسي
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