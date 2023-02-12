ليكيب: مبابي قد يشارك أمام بايرن

زف كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان خبرا سارا لفريقه حين شارك في جزء من تدريب يوم الأحد، قبل يومين من المباراة المرتقبة ضد بايرن ميونيخ.

ويحل بايرن ضيفا على سان جيرمان في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، بعدما تلقى الفريق الباريسي هزيمته الرابعة منذ العودة من توقف كأس العالم، أمام موناكو في الدوري الفرنسي.

وذكرت جريدة ليكيب أن مبابي خاض جزءا من المران الجماعي يوم الأحد.

هذه هي المرة الأولى التي يتدرب فيها مبابي منذ أن أعلن فريقه مطلع هذا الشهر غيابه لمدة 3 أسابيع.

وأصبح تواجد النجم الفرنسي في قائمة لقاء بايرن ميونيخ يوم الثلاثاء ممكنا مرة أخرى.

وخاض مبابي فترة تأهيل خلال الأيام القليلة الماضية، قبل أن يتدرب يوم الأحد بالكرة من جديد.

وكان كريستوف جالتييه مدرب سان جيرمان قد قال للصحفيين: "لا أتوقع لحاق مبابي باللقاء، لن أقوم بأي مخاطرة، هناك مباريات أخرى تنتظرنا".

وأتم "نتمنى أن يتعافى كيليان بشكل جيد، وأن يتمكن ليونيل ميسي وماركو فيراتي والآخرون من المشاركة أمام بايرن".

في غياب مبابي، حقق موناكو فوزا كبيرا على باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري الفرنسي.

لم يمهل موناكو ضيفه أكثر من أربع دقائق ليسجل ألكسندر جولوفين الهدف الأول من صناعة وسام بن يدر.

وعاد بن يدر ليوقع على الهدف الثاني في الدقيقة 18، قبل أن يقلص الشاب وارين زاير إيمري النتيجة قبل نهاية الشوط الأول بست دقائق.

وعاد المهاجم الفرنسي المتألق وسام بن يدر ليسجل مجددا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

الهدف هو التاسع لوسام بن يدر أمام باريس سان جيرمان أكثر من أي لاعب آخر منذ الملكية القطرية للنادي الفرنسي.

ورغم دخول أشرف حكيمي وسيرجيو راموس في الشوط الثاني إلا أن ذلك لم يغير نتيجة المباراة في شيء.

الفوز رفع رصيد موناكو للنقطة 47 في المركز الثاني، واستمر باريس متصدرا بـ54 نقطة.

الهزيمة هي الرابعة لباريس سان جيرمان في الدوري بعد كأس العالم من أصل ثماني مباريات في الدوري، بجانب خروجه من كأس فرنسا بعد الهزيمة أمام مارسيليا بهدفين مقابل هدف واحد.