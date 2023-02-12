التشكيل – ريان يقود هجوم سيراميكا.. وعبده يحيى أساسي مع المصري

الأحد، 12 فبراير 2023 - 17:14

كتب : FilGoal

أحمد ياسر ريان و حسين السيد - المصري × سيراميكا كليوباترا

يقود أحمد ياسر ريان هجوم فريقه سيراميكا كليوباترا أمام المصري في الدوري.

ويلعب سيراميكا ضد المصري في الجولة 18 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام بملعب برج العرب بالإسكندرية.

وجاء تشكيل سيراميكا كالآتي:

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المرمى: محمد بسام

الدفاع: أحمد رمضان – رجب نبيل – سيف تقا – محمد شكري

الوسط: محمد إبراهيم – محمد عادل – محمد عنتر – محمد كناريا

الهجوم: ميدو جابر – أحمد ياسر ريان

على الجانب الآخر جاء تشكيل المصري كالآتي:

المرمى: محمود جاد

الدفاع: كريم العراقي – محمد دبش – عمرو موسى – حسين السيد

الوسط: إيزي إيميكا – زياد كمال – إلياس الجلاسي

الهجوم: محمد جريندو – مروان حمدي – عبده يحيى

المصري يحتل المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، بينما يأتي سيراميكا كليوباترا في المركز الـ12 برصيد 18 نقطة.

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