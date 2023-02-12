الأهلي يعلن العودة من السودان إلى أسوان مباشرة

الأحد، 12 فبراير 2023 - 17:00

كتب : حسام نور الدين أحمد الخولي

مران الأهلي

كشف النادي الأهلي عودة بعثة الفريق التي تخوض مواجهة الهلال من السودان إلى أسوان مباشرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني يوم السبت المقبل في افتتاح مباريات الفريق ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح الأهلي عبر موقعه الرسمي: "بعثة الفريق التي تخوض مباراة الهلال يوم السبت المقبل تعود بعد انتهاء المباراة مباشرة إلى أسوان".

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وأضاف "وتقيم بعثة فريق الكرة في أسوان لمدة 48 ساعة استعدادا لمواجهة أسوان في الدوري".

ومنح الجهاز الفني راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب العودة إلى القاهرة وانتهاء بطولة كأس العالم للأندية.

ويواجه الأهلي فريق أسوان يوم 21 من شهر فبراير الجاري ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري.

واختتم الأهلي منافسات كأس العالم للأندية بتحقيق المركز الرابع بعد الخسارة أمام فلامنجو بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ويستأنف الفريق تدريباته صباح الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال ضمن منافسات الجولة الثانية بعد تأجيل مباراة الجولة الأولى أمام القطن الكاميروني بسبب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا الدوري المصري الهلال أسوان
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