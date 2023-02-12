تشكيل فيوتشر - مروان محسن يقود الهجوم أمام كارا التوجولي

الأحد، 12 فبراير 2023 - 17:00

كتب : FilGoal

مروان محسن - فيوتشر ضد المصري

يقود مروان محسن هجوم فيوتشر في مواجهة أسكو كارا في بطولة كأس الكونفدرالية.

ويحل فيوتشر ضيفا على كارا التوجولي في بداية مشواره بدور المجموعات

بينما يحرس محمود عبد الرحيم "جنش" مرمى الفريق المصري.

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جاء تشكيل فيوتشر:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع: جوزيف جوناثان - محمود رزق – محمود مرعي – باسم علي

الوسط: محمد فاروق – غنام محمد – ناصر ماهر – علي زعزع – كريم وليد

الهجوم: مروان محسن

ويتواجد فيوتشر في مجموعة تضم كارا برازفيل الكونغولي وبيراميدز والجيش الملكي المغربي.

وتفوق فيوتشر في مشواره على بول جينجا الأوغندي ثم كالون السيرالوني.

ووضع الفريق في مشاركته الأولى أقدامه بدور المجموعات بالتفوق بركلات الترجيح على بريميرو دي أجوستو الأنجولي.

مروان محسن فيوتشر
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