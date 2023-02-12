اتحاد الكرة يعين السويركي مدربا لحراس مرمى المنتخب الأولمبي

الأحد، 12 فبراير 2023 - 16:44

كتب : أحمد الخولي

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اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اختيار السيد السويركي مدربا لحراس مرمى المنتخب الأولمبي.

ويأتي قرار مجلس إدارة الاتحاد المصري خلفا لرحيل عصام الحضري الذي انتقال للجهاز الفني لمنتخب سوريا.

وكشف الاتحاد المصري: "اعتمد مجلس الإدارة في اجتماعه اليوم الأحد الثاني عشر من شهر فبراير اختيار السيد السويركي كمدرب لحراس المرمى في الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي والذي يقوده البرازيلي روجيرو ميكالي".

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ويستعد المنتخب الأولمبي لمواجهة زامبيا ذهابا وإيابا في شهر مارس المقبل خلال المرحلة الأخيرة من عمر التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

وتستضيف المغرب منافسات أمم إفريقيا تحت 23 عاما في شهر يونيو المقبل والمؤهلة بدورها لأولمبياد باريس 2024.

وسبق وأن عمل السويركي كمدرب لحراس مرمى فريق طلائع الجيش.

ورحل الحضري عن منصب مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأولمبي، لينضم للجهاز الفني للأرجنتيني هيكتور كوبر مع منتخب سوريا.

وعمل الحضري سابقًا كمدرب لحراس مرمى منتخب مصر خلال ولاية كارلوس كيروش وإيهاب جلال، لكنه رحل مع قدوم روي فيتوريا الذي يمتلك مدربًا للحراس في جهازه الدائم.

وكشف الاتحاد المصري في بيان سابق عدم التعامل مع عصام الحضري مستقبلا في المنتخبات الوطنية.

عصام الحضري منتخب مصر الأولمبي سيد السويركي
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