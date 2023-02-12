اتحاد الكرة يعلن تولي مساعد وزير العدل السابق رئاسة لجنة الانضباط والقيم

الأحد، 12 فبراير 2023 - 16:39

كتب : FilGoal

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن التشكيل الجديد للجنة الانضباط والقيم والأخلاق.

وكشف اتحاد الكرة عن تولي عزت خميس مساعد وزير العدل السابق لرئاسة لجنة الانضباط.

وجاء التشكيل الكامل للجنة كالآتي:

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  • محمد شيرين فهمي عبد الحميد رئيس محكمة أمن الدولة السابق (نائب رئيس)
  • عصام الدين أحمد محمد فريد رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق (عضو)
  • إيهاب السيد عبد المطلب عثمان نائب رئيس محكمة النقض السابق (عضو)
  • عزت أبو زيد عبد العزيز سلام رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق (عضو)

وكان أعضاء اللجنة السابقة برئاسة محمد عبد صالح قد تقدموا باستقالتهم الشهر الماضي.

وجاء بيان لجنة الانضباط وقتها:

"بالرغم مما شهدته البلاد من إنجازات وتقدم في جميع المجالات شهد به القاصي والداني، إلا أن المنظومة الرياضية لم تواكب هذا التقدم".

"وشهدت المنظومة من بعض القائمين عليها تردي في القيم والأخلاق، وهو مناخ لا يصلح لعمل القاضي الذي يؤدي واجبه في حيده وتجرد بعيدا عن أي انتماء رياضي وتطبيق للوائح الاتحادين المصري والدولي".

"لذلك قررت اللجنة بكامل أعضائها الاعتذار عن عملها التطوعي -دون مقابل مادي- بالاتحاد المصري اعتبارا من اليوم، وتحتفظ اللجنة بكافة الحقوق القانونية تجاه التجاوزات التي صدرت قبلها".

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