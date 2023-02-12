الأسرع هذا الموسم.. هدف بعد 25 ثانية من لاعب توتنام المعار في الدوري الإيطالي

الأحد، 12 فبراير 2023 - 15:55

كتب : FilGoal

ديستيني أودوجي - أودينيزي

سجّل ديستيني أودوجي لاعب أودينيزي أسرع هدف في الدوري الإيطالي هذا الموسم بشباك ساسولو.

أودينيزي تعادل أمام ضيفه ساسولو بهدفين لكل طرف في الجولة 22 للدوري الإيطالي.

وسجّل الظهير الأيسر الشاب هدف التقدم لـ أودينيزي بعد مرور 25 ثانية فقط.

واخترق أودوجي العمق بخفة كبيرة من الجهة اليسرى وسدد كرة أرضية باغتت حارس الضيوف وسكنت شباكه.

الجنون تواصل عندما أدرك ماتيوس هنريكي التعادل لـ ساسولو في الدقيقة السادسة.

ثم أعاد السلوفيني ياكا بيول فريقه أودينيزي للتقدم بهدفٍ ثانٍ في الدقيقة 28، قبل أن يدرك ساسولو التعادل بهدف سجله الأرجنتيني ناويل بيريز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول بالخطأ في مرماه.

ليكون هذا الهدف هو الأسرع في الدوري الإيطالي هذا الموسم، وثالث أسرع هدف في الدوريات الكبرى عموما خلال 2022\2023.

وسجل كيليان مبابي أسرع هدف في الدوريات الكبرى لـ باريس سان جيرمان أمام ليل في أغسطس بعد 8 ثوانٍ فقط.

فيما سجل ديالو هدفا لـ ستراسبورج ضد مونبلييه في فبراير بعد مرور 13 ثانية فقط.

أودوجي (20 عامًا) رفع رصيده إلى 3 أهداف في الدوري الإيطالي هذا الموسم، وهو أصغر مدافع يصل إلى هذا الرقم في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

اللاعب المولود في إيطاليا لعائلة نيجيرية، بدأ مسيرته في هيلاس فيرونا ثم انتقل إلى أودينيزي الذي باعه إلى توتنام الصيف الماضي ليعود في إعارة مباشرة إلى أودينيزي.

ووصل أودينيزي إلى النقطة رقم 30 في المركز الثامن، وفوّت فرصة تجاوز تورينو السابع بنفس الرصيد.

فيما رفع ساسولو رصيده إلى 24 نقطة في المركز 15، بفارق 10 نقاط عن أقرب مراكز الهبوط.

الدوري الإيطالي ساسولو أودينيزي
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