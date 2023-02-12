الدرجة الثانية - أحمد فاروق مديرا فنيا لفريق الفيوم

الأحد، 12 فبراير 2023 - 15:26

كتب : FilGoal

الفيوم

أعلن مجلس إدارة نادي محافظة الفيوم برئاسة عماد سعد بالاتفاق مع شركة الرواد الراعي الرسمي لكرة القدم بالنادي، تعيين أحمد فاروق مديرا فنيا لفريق الفيوم.

ويأتي تعيين فاروق خلفا لخالد إينو الذي اعتذر عن عدم استكمال مهمته مع الفريق.

وجاء قرار النادي بعد دراسة عدة سير ذاتية مختلفة ليستقر في الأخير على الاتفاق مع فاروق لتولي القيادة الفنية.

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ويبدأ أحمد فاروق العمل مع الفريق في منافسات القسم الثاني بعد تشكيل الجهاز الفني الجديد.

وسبق ولعب أحمد فاروق مع أندية سموحة وبلدية المحلة والكروم ومنتخب مصر الأول والشباب والأولمبي.

كما سبق له العمل كمدرب عام لمنتخب الشباب وفريق الفيوم وصعد بمنية الحيط للقسم الثاني.

وعمل أحمد فاروق مدير فني في مراحل سنية مختلفة مع نادي مصر للمقاصة والعديد من أندية القسم الثاني.

ويحتل نادي الفيوم المركز الحادي عشر من مجموعة الصعيد بالدرجة الثانية عقب مرور 17 جولة.

وجمع الفيوم 18 نقطة مع بداية الدور الثاني من منافسات مجموعة الصعيد.

ويلعب الفيوم مباراته المقبلة أمام النصر للتعدين يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من دوري الدرجة الثانية.

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