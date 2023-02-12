مفاجأة.. عبد الرحمن مجدي يجدد تعاقده مع الإسماعيلي لمدة خمس سنوات

الأحد، 12 فبراير 2023 - 14:19

كتب : FilGoal

عبد الرحمن مجدي - الإسماعيلي

أعلن نادي الإسماعيلي تجديد تعاقد عبد الرحمن مجدي لمدة خمس سنوات وحتى عام 2027.

عبد الرحمن مجدي

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

وكان عبد الرحمن مجدي -25 عاما- قد أعلن نهاية علاقته مع الإسماعيلي دون رجعة وفسخ تعاقده بسبب عدم الحصول على مستحقاته.

وأشار بيان الإسماعيلي إلى عقد جلسة مع اللاعب تم خلال الاتفاق على طوي صفحة الماضي في حضور وكيله.

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وينتهي تعاقد عبد الرحمن مجدي الجديد في صيف 2027.

وجاء بيان الإسماعيلي كالآتي:

"نجح مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة أبو بكر الحديدي في إنهاء أزمة اللاعب عبد الرحمن مجدي وتم تمديد تعاقده لمدة خمس سنوات تنتهي في عام 2027".

"حضر اللاعب اليوم لمقر النادي الإسماعيلي وتم عقد جلسة مع اللاعب تم خلالها الاتفاق على طوي صفحة الماضي في حضور وكيله وتم الاتفاق على كافة تفاصيل تعاقده الجديد".

وكشف "لم يحصل اللاعب على أي مبالغ مالية نظير تجديد عقده بناء على الإتفاق الذي تم بين اللاعب ومجلس الإدارة انتظارا لما ستسفر عنه نتائج التحقيقات مع اللاعب".

"من المنتظر أن ينتظم اللاعب في تدريبات الإسماعيلي خلال الفترة المقبلة ليسدل الستار تماما على تلك الأزمة كأحد نجوم الفريق الذي تم استعادته من جديد لناديه وجماهيره".

وخاض مجدي الموسم الحالي 9 مباريات صنع خلالها هدف واحد.

إجمالا خاض مجدي (25 عاما) بقميص الإسماعيلي 115 مباراة سجل 16 هدفا وصنع 10.

الإسماعيلي الدوري المصري عبد الرحمن مجدي
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