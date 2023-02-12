في الـ37 من عمره.. وفاة مهاجم الهلال السابق بعد أزمة صحية حرجة

توفي يوسف السالم لاعب الجبيل السعودي يوم الأحد بعد معاناته مع مرض مفاجئ عانى منه في الأيام الأخيرة.

وأفاد النادي السعودي في بيان: "ببالغ الأسى و الحزن، يقدم مجلس إدارة نادي الجبيل التعازي والمواساة في وفاة لاعب الجبيل يوسف السالم".

وشعر السالم بإعياء شديد حين كان في طريقه لتدريب فريقه الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة بالسعودية، قبل نقله للمستشفى.

وظل مهاجم الهلال السابق في المستشفى لمدة 6 أيام قبل أن يتوفى عن عمر 37 عاما.

وبدا السالم مسيرته في القادسية، ثم انتقل للهلال ومنه إلى الشباب، كما لعب لبعض الفرق وآخرها الجبيل.

وحقق السالم كأس خادم الحرمين الشريفين مع الشباب، والدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر مع الهلال.

ولعب المهاجم الذي اشتهر بلقب F16 مع المنتخب السعودي الأول بعد أن شارك كثيرا مع منتخبات الفئات السنية المختلفة.

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