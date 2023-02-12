كرة سلة - الكشف عن قائمة منتخب السيدات قبل خوض تصفيات إفريقيا في أوغندا

NBA - كريم عبد الجبار يتغنى بليبرون جيمس بعد تحطيم رقمه القياسي

كرة سلة – الكشف عن قائمة منتخب مصر المبدئية استعدادا لتصفيات كأس العالم

كرة سلة - الأهلي والاتحاد والزمالك ينتصرون في دوري السوبر رجال قبل التوقف الدولي