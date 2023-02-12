مدرب سان جيرمان يوضح موقف ميسي ومبابي من المشاركة أمام بايرن

يشعر كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان بالقلق قبل لقاء فريقه المرتقب ضد بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع.

ويحل بايرن ضيفا على سان جيرمان في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، بعدما تلقى الفريق الباريسي هزيمته الرابعة منذ العودة من توقف كأس العالم، أمام موناكو في الدوري الفرنسي.

وقال جالتييه في تصريحات للصحفيين: "كان هناك نقص في الشراسة الهجومية، هذا هو الوضع الحالي للفريق. لا يمكنني إنكار ذلك".

وأضاف "من الغريب أن أقول ذلك وأنا مدرب فريق مثل سان جيرمان، ولكن هذا هو الواقع حاليا".

وأكمل "بالطبع أنا قلق بشأن لقاء يوم الثلاثاء ضد بايرن ميونيخ، سنرى إمكانية مشاركة بعض اللاعبين الذين غابوا عن لقاء موناكو أمام بايرن".

وواصل "الفريق ضعيف للغاية حاليا وأنا أشعر بالقلق، لكن يجب أن تحافظ على ثباتك الانفعالي في هذه الفترة. أتفهم غضب الجماهير".

وعن موقف نجمه كيليان مبابي من المشاركة أمام بايرن، أوضح "لا أتوقع لحاق مبابي باللقاء، لن أقوم بأي مخاطرة، هناك مباريات أخرى تنتظرنا".

وأتم "نتمنى أن يتعافى كيليان بشكل جيد، وأن يتمكن ليونيل ميسي وماركو فيراتي والآخرون من المشاركة أمام بايرن".

وحقق موناكو فوزا كبيرا على باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري الفرنسي.

لم يمهل موناكو ضيفه أكثر من أربع دقائق ليسجل ألكسندر جولوفين الهدف الأول من صناعة وسام بن يدر.

وعاد بن يدر ليوقع على الهدف الثاني في الدقيقة 18، قبل أن يقلص الشاب وارين زاير إيمري النتيجة قبل نهاية الشوط الأول بست دقائق.

وعاد المهاجم الفرنسي المتألق وسام بن يدر ليسجل مجددا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

الهدف هو التاسع لوسام بن يدر أمام باريس سان جيرمان أكثر من أي لاعب آخر منذ الملكية القطرية للنادي الفرنسي.

ورغم دخول أشرف حكيمي وسيرجيو راموس في الشوط الثاني إلا أن ذلك لم يغير نتيجة المباراة في شيء.

الفوز رفع رصيد موناكو للنقطة 47 في المركز الثاني، واستمر باريس متصدرا بـ54 نقطة.

الهزيمة هي الرابعة لباريس سان جيرمان في الدوري بعد كأس العالم من أصل ثماني مباريات في الدوري، بجانب خروجه من كأس فرنسا بعد الهزيمة أمام مارسيليا بهدفين مقابل هدف واحد.