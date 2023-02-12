كروس: قراري النهائي لن يتأخر.. ولن نرتكب أي حماقات

أوضح توني كروس لاعب ريال مدريد أنه لم يتخذ قراره النهائي بشكل مستقبله حتى اللحظة.

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وحصد كروس لقب كأس العالم للأندية للمرة السادسة في مسيرته كرقم قياسي، بعد قيادته ريال مدريد للفوز على الهلال السعودي 5-3.

وقال كروس بعد اللقاء عند سؤاله عن مستقبله: "لم أتخذ قرارًا حتى الآن".

وأضاف الألماني: "لا أزال أفكر فيما سأفعله الموسم المقبل، وعلى تواصل دائم بالنادي".

وتابع لاعب بايرن ميونيخ السابق: "خبرتي تخبرني أنه من الأفضل الحديث عن تلك الأشياء داخل النادي، لو جاء قرار رسمي فستعرفون به".

وأشار: "هناك الكثير من العوامل التي تتحكم في القرار، يجب أن نتحلى بالصراحة مع أنفسنا، لن أتأخر في اتخاذ القرار، ولكن حتى اللحظة لم أقرر".

وأوضح: "نشعر بالهدوء لأن الطرفين لن يرتكبا أي حماقات، أنا هادئ للغاية".

وأكمل: "ألعب كثيرًا ولا أزال قادرًا على مساعدة الفريق، ومن الطبيعي أن أكون بديلًا أحيانًا بسبب جدول المباريات المزدحم أو أن يتم استبدالي خلال اللقاء".

وأتم بشأن التتويج: "نستحق التواجد هنا بسبب العناء الذي عشناه الموسم الماضي ولعبنا أمام منافسين أقوياء، نحن نتحلى بالجدية دومًا".

وينتهي عقد كروس مع ريال مدريد الصيف المقبل، ولم يحسم اللاعب الألماني موقفه بعد من الاعتزال أو الاستمرار لموسم آخر مع الميرنجي.

كروس (33 عامًا) انضم إلى ريال مدريد قادمًا من بايرن ميونيخ مقابل 25 مليون يورو في صيف 2014.

وخاض كروس 395 مباراة مع ريال مدريد، سجل خلالها 27 هدفًا وصنع 87.

وفاز كروس بالدوري الإسباني 3 مرات، وبدوري أبطال أوروبا 5 مرات، وبكأس السوبر الإسباني 3 مرات، وبكأس السوبر الأوروبي 3 مرات، وبكأس العالم للأندية 5 مرات رفقة ريال مدريد.

ويعتبر كروس أكثر لاعب أوروبي خوضًا للمباريات في تاريخ كأس العالم للأندية، كما يمتلك الرقم القياسي في عدد التتويجات، إذ فاز باللقب سابقًا مع بايرن ميونيخ.

واعتزل كروس اللعب دوليًا مع منتخب ألمانيا بعد يورو 2020 الذي أقيم في صيف 2021، وبالتالي لم يظهر في كأس العالم 2022 رغم محاولة هانزي فليك بإقناعه بالتراجع عن قراره.