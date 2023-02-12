كروس: قراري النهائي لن يتأخر.. ولن نرتكب أي حماقات

الأحد، 12 فبراير 2023 - 11:54

كتب : FilGoal

توني كروس - ريال مدريد - الهلال

أوضح توني كروس لاعب ريال مدريد أنه لم يتخذ قراره النهائي بشكل مستقبله حتى اللحظة.

توني كروس

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وحصد كروس لقب كأس العالم للأندية للمرة السادسة في مسيرته كرقم قياسي، بعد قيادته ريال مدريد للفوز على الهلال السعودي 5-3.

وقال كروس بعد اللقاء عند سؤاله عن مستقبله: "لم أتخذ قرارًا حتى الآن".

أخبار متعلقة:
مؤتمر أنشيلوتي: كامافينجا مثل مودريتش وكروس.. وأزمة تشواميني انتهت مؤتمر أنشيلوتي - عن عنصرية المجتمع والسفر بالحافلة.. وأمنية بشأن كروس ماركا تكشف موعد قرار كروس بتجديد تعاقده مع ريال مدريد من عدمه

وأضاف الألماني: "لا أزال أفكر فيما سأفعله الموسم المقبل، وعلى تواصل دائم بالنادي".

وتابع لاعب بايرن ميونيخ السابق: "خبرتي تخبرني أنه من الأفضل الحديث عن تلك الأشياء داخل النادي، لو جاء قرار رسمي فستعرفون به".

وأشار: "هناك الكثير من العوامل التي تتحكم في القرار، يجب أن نتحلى بالصراحة مع أنفسنا، لن أتأخر في اتخاذ القرار، ولكن حتى اللحظة لم أقرر".

وأوضح: "نشعر بالهدوء لأن الطرفين لن يرتكبا أي حماقات، أنا هادئ للغاية".

وأكمل: "ألعب كثيرًا ولا أزال قادرًا على مساعدة الفريق، ومن الطبيعي أن أكون بديلًا أحيانًا بسبب جدول المباريات المزدحم أو أن يتم استبدالي خلال اللقاء".

وأتم بشأن التتويج: "نستحق التواجد هنا بسبب العناء الذي عشناه الموسم الماضي ولعبنا أمام منافسين أقوياء، نحن نتحلى بالجدية دومًا".

وينتهي عقد كروس مع ريال مدريد الصيف المقبل، ولم يحسم اللاعب الألماني موقفه بعد من الاعتزال أو الاستمرار لموسم آخر مع الميرنجي.

كروس (33 عامًا) انضم إلى ريال مدريد قادمًا من بايرن ميونيخ مقابل 25 مليون يورو في صيف 2014.

وخاض كروس 395 مباراة مع ريال مدريد، سجل خلالها 27 هدفًا وصنع 87.

وفاز كروس بالدوري الإسباني 3 مرات، وبدوري أبطال أوروبا 5 مرات، وبكأس السوبر الإسباني 3 مرات، وبكأس السوبر الأوروبي 3 مرات، وبكأس العالم للأندية 5 مرات رفقة ريال مدريد.

ويعتبر كروس أكثر لاعب أوروبي خوضًا للمباريات في تاريخ كأس العالم للأندية، كما يمتلك الرقم القياسي في عدد التتويجات، إذ فاز باللقب سابقًا مع بايرن ميونيخ.

واعتزل كروس اللعب دوليًا مع منتخب ألمانيا بعد يورو 2020 الذي أقيم في صيف 2021، وبالتالي لم يظهر في كأس العالم 2022 رغم محاولة هانزي فليك بإقناعه بالتراجع عن قراره.

توني كروس ريال مدريد كأس العالم للأندية الهلال
نرشح لكم
ساوثامبتون يقيل مدربه بعد 3 أشهر فقط.. وبديل إسباني مؤقت اللقب 100 وفينيسيوس يحطم رقم ميسي في تتويج ريال مدريد بكأس العالم للأندية ديلي ميل: برينتفورد تعادل أمام أرسنال بعد نسيان حكم الفيديو رسم خطوط التسلل مواعيد مباريات الأحد 12 فبراير 2023 - الكونفدرالية وقمم منتظرة في إنجلترا وإسبانيا لا فوز في العاصمة.. لاتسيو يخسر أمام أتالانتا وروما يتعادل مع ليتشي بيريز: الفوز بأي بطولة هو نقطة البداية للبطولة التالية في ريال مدريد.. ووصف خاص لثلاثي الفريق الخامس بالخماسية.. ريال مدريد بطل كأس العالم للأندية على حساب الهلال سون عن رباعية ليستر: درس كبير يجب أن نتعلم منه
أخر الأخبار
المريخ السوداني لـ في الجول: نطالب بإعادة مباراتنا مع الترجي.. مستعدون للتصعيد إلى فيفا 9 دقيقة | الكرة الإفريقية
سمير مجدي بطل النسخة الثالثة من مسابقة "ريد بُل مايند ذا جاب" للسكيت 9 دقيقة | رياضات أخرى
برينتفورد: توني تعرض لهجوم عنصري بعد لقاء أرسنال.. ورابطة الدوري الإنجليزي ترد 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مفاجأة.. عبد الرحمن مجدي يجدد تعاقده مع الإسماعيلي لمدة خمس سنوات 44 دقيقة | الكرة المصرية
في الـ37 من عمره.. وفاة مهاجم الهلال السابق بعد أزمة صحية حرجة ساعة | السعودية
كرة سلة - الكشف عن قائمة منتخب السيدات قبل خوض تصفيات إفريقيا في أوغندا ساعة | كرة سلة
ساوثامبتون يقيل مدربه بعد 3 أشهر فقط.. وبديل إسباني مؤقت ساعة | الدوري الإنجليزي
أمم إفريقيا للشباب - ثلاثي محترف في أوروبا يقود قائمة نيجيريا ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد الطرد والإنذار الثاني.. كاف يوضح لـ في الجول موقف ثنائي الأهلي من المشاركة أمام الهلال 2 انتهت في كأس العالم للأندية - الأهلي (1) (4) ريال مدريد.. إلى صراع البرونزية 3 خبر في الجول - أسامة نبيه يقترب من الرحيل عن الزمالك.. والقرار الأقرب بخصوص فيريرا 4 انتهت مونديال للأندية – الأهلي (2)-(4) فلامنجو.. الأحمر رابع العالم