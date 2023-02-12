اسكواش - مروان الشوربجي إلى نهائي بيتسبورج المفتوحة

الأحد، 12 فبراير 2023 - 11:50

كتب : FilGoal

مروان الشوربجي - اسكواش

تأهل مروان الشوربجي إلى نهائي بطولة بيتسبورج المفتوحة لرجال الاسكواش والمقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان الشوربجي قد تغلب على مواطنه يوسف سليمان بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وتأهل الشوربجي إلى المباراة النهائية ليواجه البيروفي دييجو إلياس المصنف الثاني على البطولة.

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وتأخر الشوربجي في الشوط الأول بالخسارة 9-11 قبل أن يفوز بثلاثة أشواط متتالية 11-5 و 11-6 و13-11 في مباراة استغرقت 83 دقيقة.

وفاز الشوربجي خلال مشواره على كل من الهندي راميت تاندون بثلاثة أشواط دون مقابل، ثم انتصار بصعوبة على مازن هشام بثلاثة أشواط مقابل شوطين في ربع النهائي.

وشهدت بطولة بيتسبورج عودة علي فرج بعد غياب أربعة أشهر بسبب إصابة في الركبة.

وودع علي فرج منافسات البطولة من ربع النهائي بعد الخسارة أمام يوسف سليمان بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وكان الشوربجي قد بدأ العام الحالي بحصد وصافة بطولة الأبطال التي أقيمت في نيويورك يناير الماضي في أولى البطولات الكبرى في 2023.

وخسر مروان الشوربجي وقتها أمام البيروفي دييجو إلياس.

وتستعد مصر لاستضافة أولى بطولات عام 2023 يوم 2 مارس المقبل خلال منافسات بطولة بلاك بول المفتوحة للرجال والسيدات.

اسكواش مروان الشوربجي بيتسبورج المفتوحة
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