كرة يد - سيدات الأهلي بالعلامة الكاملة.. وتعادل سبورتنج أمام الزمالك

الأحد، 12 فبراير 2023 - 11:39

كتب : FilGoal

أمينة هشام - سيدات يد الأهلي

واصل فريق سيدات الأهلي انتصاراته في المرحلة الثانية من دوري عمومي السيدات لكرة اليد.

وتغلب الأهلي على الجزيرة ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة الثانية ليتربع على القمة بالعلامة الكاملة.

أما فريق سبورتنج فتعادل أمام الزمالك بنتيجة 20-20 ضمن منافسات نفس الجولة.

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وتقام المرحلة الثانية من دوري عمومي السيدات بمشاركة ثمانية فرق.

وجاءت نتائج الجولة السادسة كالآتي:

تعادل سبورتنج أمام الزمالك 20 - 20

فوز الأهلي على الجزيرة 27-14

فوز الشمس أمام المعادي 30 -24

فوز سموحة ضد الطيران 23-15

ويصبح الترتيب عقب مرور ست جولات كالآتي:

1- الأهلي 18 نقطة

2- الشمس 16 نقطة

3- سبورتنج 13 نقطة

4- سموحة 13 نقطة

5- الزمالك 12 نقطة

6- الطيران 9 نقاط

7- المعادي 9 نقاط

8- الجزيرة 6 نقاط

وتختتم منافسات الدور الأول من المرحلة الثانية يوم الجمعة 17 فبراير على أن تنطلق منافسات الدور الثاني يوم السبت 18 من الشهر نفسه.

ويتأهل أول أربعة فرق من المرحلة الثانية إلى الدور النهائي لحسم اللقب على أن تختتم المرحلة الثانية يوم الثلاثاء 21 مارس.

ويصعد الفريق صاحب المركز الأول ورصيده نقطتين بينما المركز الثاني 1.5 نقطة والثالث بنقطة واحدة وأخيرا الرابع بـ 0.5 نقطة.

وتقام المرحلة النهائية من دوري عمومي السيدات خلال الفترة من 27 أبريل إلى 29 من الشهر نفسه، بنظام مجموعة من دور واحد بين الفرق الأربعة المتأهلة.

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