تقارير: البنزرتي يستبعد حارس المولودية بسبب خروجه من المعسكر لصلاة الجمعة

غاب فريد شعال حارس مرمى مولودية الجزائر، عن قائمة مباراة فريقه لمواجهة شبيبة الساورة في الدوري الجزائري يوم الجمعة الماضي.

وذكرت تقارير أن الاستبعاد لم يكن فنيًا بواسطة المدير الفني فوزي البنزرتي، وإنما لسبب آخر.

وأفاد سيف نوادرية الصحفي في جريدة "الهدّاف" الجزائرية، أن شعال غادر المعسكر الجمعة لأداء صلاة الجمعة في المسجد.

وأشار نوادرية أن بقية الفريق أدى صلاة الظهر في فندق الإقامة، فيما خرج شعال وحيدًا لأداء صلاة الجمعة.

فوزي البنزرتي مدرب مولودية الجزائر استبعد فريد شعال عن التشكيلة الأساسية لمواجهة شبيبة الساورة في الدوري الجزائري بسبب أدائه لصلاة الجمعة في المسجد بينما أدى البقية صلاة الظهر في الفندق ! pic.twitter.com/nUCkYyLBx0 — Sife Nouadria - سيف نوادرية (@Sife_Nouadria) February 11, 2023

وبالتالي قرر البنزرتي، وفقًا لـ نوادرية، استبعاد شعال من مباراة شبيبة الساورة التي انتهت بالتعادل 1-1.

شعال (28 عامًا) يتواجد في مولودية الجزائر منذ 2014، باستثناء موسم وحيد قضاه معارًا إلى اتحاد الحراش في 2015\2016.

وتواجد شعّال في قائمة منتخب الجزائر التي شاركت في كأس الأمم الإفريقية للمحليين مؤخرًا، وقد شارك في ربع النهائي ونصف النهائي أمام كوت ديفوار والنيجر وحافظ على نظافة شباكه في اللقائين.

البنزرتي (73 عامًا) من جانبه يتولى تدريب المولودية منذ مطلع الموسم الجاري.

ويحتل المولودية المركز الثالث في الدوري الجزائري برصيد 26 نقطة بعد مرور 16 جولة، بفارق 11 نقطة عن شباب بلوزداد المتصدر الذي خاض مباراة أقل.