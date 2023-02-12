بعد فضية كأس العالم للأندية.. وزير الرياضة السعودي يكشف عن تكريم خاص لـ الهلال

الأحد، 12 فبراير 2023 - 11:10

كتب : FilGoal

فريق الهلال السعودي

كشف عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي عن تكريم خاص لفريق الهلال بعد حصد فضية كأس العالم للأندية.

وحصد الهلال فضية كأس العالم للأندية بعد الخسارة أمام ريال مدريد بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في النهائي.

وحقق الهلال الميدالية الفضية في أول وصول له إلى نهائي مونديال الأندية خلال مشاركته الثالثة.

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وكشف وزير الرياضة السعودي عبر حسابه على تويتر: "احتفاء بأبطال فريق الهلال بعد مستوياتهم الكبيرة وتحقيقهم ثاني أندية العالم، وبعد التنسيق مع تركي آل الشيخ، سيتم إقامة حفل تكريم للأبطال في بوليفارد رياض سيتي مساء اليوم الأحد".

وشارك الهلال في منافسات البطولة كونه بطل آخر نسخة أقيمت من دوري أبطال آسيا.

وبات الفريق السعودي ثالث ناد عربي يصل إلى المباراة النهائية بعد الرجاء المغربي والعين الإماراتي.

وتغلب الهلال في المباراة الافتتاحية على الوداد المغربي بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل منهما في الوقتين الأصلي والإضافي.

أما في نصف النهائي فنجح الهلال في إقصاء فلامنجو البرازيلي بعد الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وخسر الهلال في النهائي أمام ريال مدريد بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في النهائي الأكثر تسجيلا للأهداف.

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