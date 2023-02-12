اللقب 100 وفينيسيوس يحطم رقم ميسي في تتويج ريال مدريد بكأس العالم للأندية

الأحد، 12 فبراير 2023 - 11:09

كتب : FilGoal

ريال مدريد - كأس العالم للأندية

واصل ريال مدريد تربعه على عرش العالم، وحصد لقب مونديال الأندية على حساب الهلال.

تعرف على أبرز أرقام تتويج ريال مدريد من هـــنــــا

كأس العالم للأندية ريال مدريد
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