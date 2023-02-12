اللقب 100 وفينيسيوس يحطم رقم ميسي في تتويج ريال مدريد بكأس العالم للأندية
الأحد، 12 فبراير 2023 - 11:09
كتب : FilGoal
واصل ريال مدريد تربعه على عرش العالم، وحصد لقب مونديال الأندية على حساب الهلال.
تعرف على أبرز أرقام تتويج ريال مدريد من هـــنــــا
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