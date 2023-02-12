اللقب 100 وفينيسيوس يحطم رقم ميسي في تتويج ريال مدريد بكأس العالم للأندية

كروس: قراري النهائي لن يتأخر.. ولن نرتكب أي حماقات

بعد فضية كأس العالم للأندية.. وزير الرياضة السعودي يكشف عن تكريم خاص لـ الهلال

كولر يوجه رسالة شكر إلى جماهير الأهلي بسبب الدعم الرائع في كأس العالم للأندية

كولر: أهدرنا فرصة كان يجب أن تسجل بنسبة 1000% وتقتل مباراة فلامنجو

مدرب الهلال: ريال مدريد من طراز أعلى.. اكتسبنا الخبرة وفخور بالفريق

بيريز: الفوز بأي بطولة هو نقطة البداية للبطولة التالية في ريال مدريد.. ووصف خاص لثلاثي الفريق

فيدال: عندما تأخرنا أمام الأهلي واصلنا حتى النهاية من أجل الانتصار