كولر يوجه رسالة شكر إلى جماهير الأهلي بسبب الدعم الرائع في كأس العالم للأندية

الأحد، 12 فبراير 2023 - 10:25

كتب : FilGoal

مارسيل كولر مدرب الأهلي

وجه مارسيل كولر رسالة شكر إلى جماهير الأهلي بعد الدعم الرائع الذي تلقاه الفريق خلال كأس العالم للأندية.

واحتل الأهلي المركز الرابع في ترتيب منافسات كأس العالم للأندية بعد الخسارة أمام فلامنجو البرازيلي.

ووجه مارسيل كولر رسالة إلى جماهير الأهلي عبر حسابه الشخصي على فيسبوك.

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وكتب كولر: "شكرا لمشجعي الأهلي على الدعم الرائع في كأس العالم للأندية".

وكان الأهلي قد تخطى أوكلاند سيتي في المباراة الافتتاحية بعد الفوز بثلاثة أهداف دون مقابل، كما تأهل لنصف النهائي بعد الفوز على سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف دون مقابل.

بينما خسر الأهلي أمام ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في نصف النهائي ثم خسر أمام فلامنجو بأربعة أهداف مقابل هدفين.

أصبح الأهلي أكثر فريق خوضا للمباريات برصيد 22 مباراة.

وشهدت نسخة 2022 خوض الأهلي 4 مباريات وهو أكثر عدد يخوضه الفريق في نسخة واحدة.

وبفضل الفوز على أوكلاند سيتي ثم سياتل ساوندرز أصبح الأهلي ثاني أكثر فريق تحقيقا للانتصارات برصيد 8 بعد ريال مدريد 11 فوز.

وبعد الخسارة في مباراتي ريال مدريد وفلامنجو تعزز رقما سلبيا للأهلي كأكثر فريق يتعرض للخسارة في تاريخ البطولة برصيد 13 هزيمة.

كما أصبح الأسوأ دفاعيا باستقبال 34 هدفا خلال المشاركات الثمانية.

ولأول مرة يخسر الأهلي مباراتين متتاليتين في كأس العالم للأندية منذ نسخة 2013.

وأصبح حسين الشحات أكثر لاعب يشارك في مباريات بتاريخ كأس العالم للأندية برصيد 12 مباراة بواقع 3 مع العين و9 مع الأهلي.

سجل الأهلي 7 أهداف في نسخة 2022 كأفضل أداء هجومي للفريق على صعيد الأهداف، متفوقا على نسختي 2006 و2021 والتي شهدت تسجيل 5 أهداف لكل بطولة.

وشهدت نسخة 2022 تسجيل 6 لاعبين للأهلي في نفس البطولة، وهو أكبر عدد يسجل للأهلي في نسخة واحدة بالتفوق على 2021 التي شهدت تسجيل 4 لاعبين.

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