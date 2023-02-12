مواعيد مباريات الأحد 12 فبراير 2023 - الكونفدرالية وقمم منتظرة في إنجلترا وإسبانيا

تستمر عجلة المسابقات الرياضية الكبرى في الدوران اليوم الأحد بشحنة جديدة من المباريات.

FilGoal.com يقدّم أبرز مباريات الأحد 12 فبراير 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين.

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الدوري المصري

في لقاء محلي وحيد، يحل المصري ضيفا على سيراميكا كليوبترا في السادسة مساءً عبر أون تايم سبورتس 1 بتعليق حاتم بطيشة.

كأس الكونفدرالية

وقاريًا، يستقبل بيراميدز نظيره الجيش الملكي المغربي في التاسعة مساءً، مباراة تنقلها beIN Sports 4 بتعليق نوفل باشي.

كما يحل فيوتشر ضيفًا على أسكو كارا التوجولي في السادسة مساءً عبر beIN Sports 6 بتعليق علي محمد علي.

الدوري الإنجليزي

وفي الرابعة مساءً، يحل مانشستر يونايتد ضيفًا على ليدز يونايتد عبر beIN Sports Premium 1 بتعليق خالد الحدي.

كما يستقبل مانشستر سيتي منافسه أستون فيلا في السادسة والنصف مساءً عبر beIN Sports Premium 1 بتعليق حسن العيدروس.

الدوري الإسباني

وفي قمة مباريات الجولة، يحل برشلونة ضيفًا على فياريال في العاشرة مساءً عبر beIN Sports Premium 1 بتعليق حفيظ دراجي.

كما يحل أتليتكو مدريد ضيفًا على سيلتا فيجو في الخامسة والربع مساءً عبر beIN Sports 1 بتعليق عامر الخوذيري.

الدوري الفرنسي

ويستقبل نانت نظيره لوريان في السادسة و5 دقائق مساءً عبر beIN Sports 2 بتعليق محمد بركات.

كما يحل نيس ضيفا على أوليمبيك ليون في العاشرة إلا ربع مساءً عبر beIN Sports 2 بتعليق جواد بدة.

الدوري الإيطالي

ويلتقي المتصدر نابولي بضيفه كريمونيسي في العاشرة إلا ربع مساءً عبر أبوظبي الرياضية بريميوم 1 بتعليق عصام عبده.

كما يستقبل يوفنتوس نظيره فيورنتينا في السابعة مساءً عبر نفس المحطة، ولكن بتعليق محمد الشامسي.

الدوري الألماني

وفي ختام الجولة، يحل أينتراخت فرانكفورت ضيفا على كولن في السادسة والنصف مساءً عبر beIN Sports 3 بتعليق أحمد البلوشي.

الدوري البرتغالي

وفي قمة منتظرة، يستقبل سبورتنج لشبونة نظيره بورتو في الثامنة مساءً.

كرة سلة

وفي الدوري الأمريكي لكرة السلة NBA، يلتقي بوسطن سيلتكس بـ ممفيس جريزليز في التاسعة مساءً، كما يلعب تورونتو رابتورز أمام ديترويت بيستونز في العاشرة مساءً.

وفي الدوري الإسباني، يستقبل برشلونة نظيره بريوجان في الواحدة والنصف ظهرًا، كما يحل ريال مدريد ضيفًا على مورسيا في السابعة والنصف مساءً.