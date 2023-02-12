لا فوز في العاصمة.. لاتسيو يخسر أمام أتالانتا وروما يتعادل مع ليتشي

تعادل روما مع ليتشي بنتيجة 1-1 وسقط لاتسيو أمام أتالانتا في فخ الخسارة 2-0 في الجولة 22 من الدوري الإيطالي.

وعاد روما بنقطة التعادل من ملعب ليتشي بعدما تأخر في النتيجة مبكرا.

وتقدم أصحاب الأرض في الدقيقة السابعة بهدف عكسي سجله البرازيلي روجر إيبانيز.

وفي الدقيقة 17 سجل باولو ديبالا هدف التعادل للذئاب.

التعادل رفع رصيد روما لـ 41 نقطة في المركز الرابع.

بينما ظل ليتشي في المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة.

وعلى ملعب الأولمبيكو ظل لاتسيو دون فوز خلال آخر 3 مباريات منذ الفوز على ميلان برباعية.

ليتشي وروما يتعادلان 1-1 في الجولة 22 من الكالشيو#الدوري_الإيطالي #ليتشي_روما pic.twitter.com/AWCqiHHdqq — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 11, 2023

وسقط نسور العاصمة بفضل ثنائية من نيراتزوري بيرجامو.

فسجل الظهير دافيدي زاباكوستا الهدف الأول في الدقيقة 23.

فيما أضاف الدنماركي راسموس هويلاند الهدف الثاني في الدقيقة 65.

الانتصار قاد أتالانتا للمركز الثالث برصيد 41 نقطة بفارق الأهداف عن روما وميلان.

بينما ظل لاتسيو سادسا برصيد 39 نقطة.