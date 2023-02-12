كولر: أهدرنا فرصة كان يجب أن تسجل بنسبة 1000% وتقتل مباراة فلامنجو

الأحد، 12 فبراير 2023 - 00:03

كتب : FilGoal

الأهلي ضد فلامنجو - مارسيل كولر

يرى مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أن فريقه ارتكب العديد من الأخطاء أمام فلامنجو البرازيلي والتي أدت إلى خسارة المباراة.

وخسر الأهلي أمام فلامنجو البرازيلي في كأس العالم للأندية بنتيجة 4-2، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وقال كولر عقب المباراة للصحفيين: "تأخرنا في النتيجة خلال الشوط الأول أمام فلامنجو واستطعنا العودة وكنا نستحق التعادل في نهاية الشوط".

أخبار متعلقة:
مدرب الهلال: ريال مدريد من طراز أعلى.. اكتسبنا الخبرة وفخور بالفريق مدرب فلامنجو بعد برونزية مونديال الأندية: لا أبحث عن أعذار.. وعلينا تصحيح الأخطاء عبد القادر: الطرد سبب خسارة الأهلي.. وسنركز فيما هو قادم

وأضاف "الشوط الثاني ضغطنا بقوة وكان لنا فرصة بنسبة 1000% يجب أن تنتهي بهدف وتقتل المباراة لكنها ضاعت وبعدها اللقاء تغير تماما".

وأكمل "الأخطاء في هذا المستوى صعب تعويضها، وعندما ترتكب هذه الأخطاء فهذا يعني ما تقدمه غير كاف للعب في هذا المستوى".

ويلعب الأهلي أمام الهلال السوداني يوم السبت المقبل في الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي كأس العالم للأندية مارسيل كولر
نرشح لكم
السعودية تستضيف كأس العالم للأندية 2023 فرصة رونالدو؟ الرياضية: الاتحاد السعودي يترقب الفوز بتنظيم كأس العالم للأندية "نعدكم بأن مونديال الأندية سيكون في دولاب الأهلي مستقبلا".. رسالة من أحمد عبد القادر "أعدكم بالأفضل".. رسالة من محمد شريف لجماهير الأهلي بعد كأس العالم للأندية كروس: قراري النهائي لن يتأخر.. ولن نرتكب أي حماقات بعد فضية كأس العالم للأندية.. وزير الرياضة السعودي يكشف عن تكريم خاص لـ الهلال اللقب 100 وفينيسيوس يحطم رقم ميسي في تتويج ريال مدريد بكأس العالم للأندية كولر يوجه رسالة شكر إلى جماهير الأهلي بسبب الدعم الرائع في كأس العالم للأندية
أخر الأخبار
في الجول يكشف موقف إمام عاشور من مواجهة لشبونة في الدوري الأوروبي 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
الاتحاد السعودي يعلن آلية مشاركة أحد أنديته في كأس العالم للأندية 2023 5 دقيقة | السعودية
أسوان يهزم الإسماعيلي وديا قبل مواجهة الأهلي.. وعودة إيفونا 30 دقيقة | الكرة المصرية
مرتضى منصور يؤكد عبر في الجول مشاركة الزمالك في البطولة العربية 48 دقيقة | الوطن العربي
مباشر دوري الأبطال - ميلان (1) (0) توتنام.. بداية الشوط الثاني ساعة | دوري أبطال أوروبا
وكيل بلحاج لـ في الجول: اتحاد الكرة لم يرد على استفسارنا.. وسنتجه لـ فيفا ساعة | الكرة المصرية
استراحة دوري الأبطال – سان جيرمان (0) - (0) بايرن ميونيخ.. تعادل سلبي ساعة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر أزبليكويتا: جواو فيليكس فاجئني.. وأعرف أننا لسنا مرشحين للقب الأبطال ولكن ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد الطرد والإنذار الثاني.. كاف يوضح لـ في الجول موقف ثنائي الأهلي من المشاركة أمام الهلال 2 انتهت في كأس العالم للأندية - الأهلي (1) (4) ريال مدريد.. إلى صراع البرونزية 3 خبر في الجول - أسامة نبيه يقترب من الرحيل عن الزمالك.. والقرار الأقرب بخصوص فيريرا 4 انتهت مونديال للأندية – الأهلي (2)-(4) فلامنجو.. الأحمر رابع العالم