كولر: أهدرنا فرصة كان يجب أن تسجل بنسبة 1000% وتقتل مباراة فلامنجو

يرى مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أن فريقه ارتكب العديد من الأخطاء أمام فلامنجو البرازيلي والتي أدت إلى خسارة المباراة.

وخسر الأهلي أمام فلامنجو البرازيلي في كأس العالم للأندية بنتيجة 4-2، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وقال كولر عقب المباراة للصحفيين: "تأخرنا في النتيجة خلال الشوط الأول أمام فلامنجو واستطعنا العودة وكنا نستحق التعادل في نهاية الشوط".

وأضاف "الشوط الثاني ضغطنا بقوة وكان لنا فرصة بنسبة 1000% يجب أن تنتهي بهدف وتقتل المباراة لكنها ضاعت وبعدها اللقاء تغير تماما".

وأكمل "الأخطاء في هذا المستوى صعب تعويضها، وعندما ترتكب هذه الأخطاء فهذا يعني ما تقدمه غير كاف للعب في هذا المستوى".

ويلعب الأهلي أمام الهلال السوداني يوم السبت المقبل في الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.