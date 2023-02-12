مدرب الهلال: ريال مدريد من طراز أعلى.. اكتسبنا الخبرة وفخور بالفريق

تحدث رامون دياز مدرب الهلال السعودي عن خسارة نهائي كأس العالم للأندية أمام ريال مدريد الإسباني بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

وقال دياز في تصريحات إعلامية عقب المباراة: "واجهنا فريقا من المستوى الأعلى. هذا منحنا تجربة وخبرة. أنا فخور بالاعبين لأننا التزمنا للغاية، وتفوق مدريد كان مرئيا".

وأضاف "حين تواجه خصما من هذا المستوى فهو يضع عليك ضغطا كبيرا. لم نرتكب الكثير من الأخطاء، ولكن جودة المنافس تحكم".

وأوضح "ليس من السهل تسجيل 3 أهداف ضد مدريد. أعتقد أن جماهير الهلال ستكون راضية عنا. الفريق اكتسب خبرة للمستقبل".

وواصل دياز "دائما ما نريد الفوز. طالبت اللاعبين بالتركيز والحذر في هذه المباراة".

وتابع "حين تمنح ريال مدريد المساحات تصبح الأمور صعبة عليك للغاية، ولكني فخور بفريقي لأن الجهد كان ضخما، لقد كانوا في مستوى أعلى منا، وهذا كل ما يمكنني قوله".

واختتم "أهنئ شعب المغرب على تنظيم مثالي للبطولة".

وواصل ريال مدريد تعزيز صدارته للأبطال التاريخيين لمونديال الأندية، حيث حقق لقبه الخامس بعد 2014 و2016 و2017 و2018، ويليه برشلونة بـ 3 ألقاب.

وعادل الهلال أكبر إنجاز عربي في البطولة بالحصول على المركز الثاني، بعد الرجاء المغربي في 2013، الذي خسر النهائي أمام بايرن ميونيخ، والعين الإماراتي في 2018، والذي خسر النهائي أمام ريال مدريد.

كما عادل أكبر إنجاز آسيوي بعد العين الإماراتي، وقبلهما كاشيما أنتلرز الياباني في 2016، والذي خسر النهائي على يد ريال مدريد أيضا.

نتيجة النهائي الحالي جعلته الأكثر عددا من حيث عدد الأهداف في تاريخ المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية، حيث وصل المجموع إلى 8 أهداف.

النهائي الأكثر غزارة تهديفيا هو رقم كان يرجع لنهائي 2007 بين ميلان الإيطالي وبوكا جونيورز الأرجنتيني، والذي انتهى بفوز الروسونيري 4-2.

كما أصبح ريال مدريد هو الأكثر تهديفا في مباراة نهائية واحدة بـ 5 أهداف، متخطيا الرقم السابق لميلان (2007) وبرشلونة (2011) والميرينجي نفسه (2016 و2018) بـ 4 أهداف.

وفي عموم مباريات البطولة، عادلت المباراة الرقم التهديفي المسجل باسم مانشستر يونايتد وجامبا أوساكا الياباني (5-3) في 2008، والترجي التونسي والسد القطري (6-2) في 2019.