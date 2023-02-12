مدرب الهلال: ريال مدريد من طراز أعلى.. اكتسبنا الخبرة وفخور بالفريق

الأحد، 12 فبراير 2023 - 00:03

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي مع رامون دياز - ريال مدريد ضد الهلال

تحدث رامون دياز مدرب الهلال السعودي عن خسارة نهائي كأس العالم للأندية أمام ريال مدريد الإسباني بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

وقال دياز في تصريحات إعلامية عقب المباراة: "واجهنا فريقا من المستوى الأعلى. هذا منحنا تجربة وخبرة. أنا فخور بالاعبين لأننا التزمنا للغاية، وتفوق مدريد كان مرئيا".

وأضاف "حين تواجه خصما من هذا المستوى فهو يضع عليك ضغطا كبيرا. لم نرتكب الكثير من الأخطاء، ولكن جودة المنافس تحكم".

أخبار متعلقة:
فيدال: عندما تأخرنا أمام الأهلي واصلنا حتى النهاية من أجل الانتصار فينيسيوس أفضل لاعب في مونديال الأندية 2022.. وريال مدريد يفوز بجائزة اللعب النظيف الخامس بالخماسية.. ريال مدريد بطل كأس العالم للأندية على حساب الهلال مدرب فلامنجو بعد برونزية مونديال الأندية: لا أبحث عن أعذار.. وعلينا تصحيح الأخطاء

وأوضح "ليس من السهل تسجيل 3 أهداف ضد مدريد. أعتقد أن جماهير الهلال ستكون راضية عنا. الفريق اكتسب خبرة للمستقبل".

وواصل دياز "دائما ما نريد الفوز. طالبت اللاعبين بالتركيز والحذر في هذه المباراة".

وتابع "حين تمنح ريال مدريد المساحات تصبح الأمور صعبة عليك للغاية، ولكني فخور بفريقي لأن الجهد كان ضخما، لقد كانوا في مستوى أعلى منا، وهذا كل ما يمكنني قوله".

واختتم "أهنئ شعب المغرب على تنظيم مثالي للبطولة".

وواصل ريال مدريد تعزيز صدارته للأبطال التاريخيين لمونديال الأندية، حيث حقق لقبه الخامس بعد 2014 و2016 و2017 و2018، ويليه برشلونة بـ 3 ألقاب.

وعادل الهلال أكبر إنجاز عربي في البطولة بالحصول على المركز الثاني، بعد الرجاء المغربي في 2013، الذي خسر النهائي أمام بايرن ميونيخ، والعين الإماراتي في 2018، والذي خسر النهائي أمام ريال مدريد.

كما عادل أكبر إنجاز آسيوي بعد العين الإماراتي، وقبلهما كاشيما أنتلرز الياباني في 2016، والذي خسر النهائي على يد ريال مدريد أيضا.

نتيجة النهائي الحالي جعلته الأكثر عددا من حيث عدد الأهداف في تاريخ المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية، حيث وصل المجموع إلى 8 أهداف.

النهائي الأكثر غزارة تهديفيا هو رقم كان يرجع لنهائي 2007 بين ميلان الإيطالي وبوكا جونيورز الأرجنتيني، والذي انتهى بفوز الروسونيري 4-2.

كما أصبح ريال مدريد هو الأكثر تهديفا في مباراة نهائية واحدة بـ 5 أهداف، متخطيا الرقم السابق لميلان (2007) وبرشلونة (2011) والميرينجي نفسه (2016 و2018) بـ 4 أهداف.

وفي عموم مباريات البطولة، عادلت المباراة الرقم التهديفي المسجل باسم مانشستر يونايتد وجامبا أوساكا الياباني (5-3) في 2008، والترجي التونسي والسد القطري (6-2) في 2019.

رامون دياز مدرب الهلال الهلال السعودي كأس العالم للأندية ريال مدريد
نرشح لكم
جارسيا: رونالدو انسجم مع الفريق.. وزملائه يعرفون الآن متى سيسجل تسيد التمرير.. ماذا قدم طارق حامد أمام العدالة صنع هدفا.. ماذا قدم حجازي أمام العدالة نطحة ومئوية.. حمد الله يقود الاتحاد لسحق العدالة بمشاركة حجازي وحامد مليون ريال.. الهلال السعودي يعلن تبرعه لمتضرري زلزال سوريا وتركيا انتهت في الدوري السعودي - اتحاد جدة (5) - (0) العدالة.. خماسية تشكيل اتحاد جدة - حجازي وحامد في مهمة الالتحاق بركب الـ 37 رونالدو: الفريق كان جيدا.. وسعيد بتسجيلي للأهداف ومساعدة زملائي
أخر الأخبار
لا فوز في العاصمة.. لاتسيو يخسر أمام أتالانتا وروما يتعادل مع ليتشي 6 ساعة | الكرة الأوروبية
كولر: أهدرنا فرصة كان يجب أن تسجل بنسبة 1000% وتقتل مباراة فلامنجو 6 ساعة | كأس العالم للأندية
مدرب الهلال: ريال مدريد من طراز أعلى.. اكتسبنا الخبرة وفخور بالفريق 6 ساعة | السعودية
بيريز: الفوز بأي بطولة هو نقطة البداية للبطولة التالية في ريال مدريد.. ووصف خاص لثلاثي الفريق 6 ساعة | كأس العالم للأندية
فيدال: عندما تأخرنا أمام الأهلي واصلنا حتى النهاية من أجل الانتصار 6 ساعة | كأس العالم للأندية
فينيسيوس أفضل لاعب في مونديال الأندية 2022.. وريال مدريد يفوز بجائزة اللعب النظيف 7 ساعة | كأس العالم للأندية
نبيل معلول: لا يوجد أفضلية لـ الترجي وبلوزداد على الزمالك والمريخ في المجموعة 7 ساعة | الكرة الإفريقية
مدرب فلامنجو بعد برونزية مونديال الأندية: لا أبحث عن أعذار.. وعلينا تصحيح الأخطاء 7 ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد الطرد والإنذار الثاني.. كاف يوضح لـ في الجول موقف ثنائي الأهلي من المشاركة أمام الهلال 2 انتهت في كأس العالم للأندية - الأهلي (1) (4) ريال مدريد.. إلى صراع البرونزية 3 انتهت مونديال للأندية – الأهلي (2)-(4) فلامنجو.. الأحمر رابع العالم 4 خبر في الجول - أسامة نبيه يقترب من الرحيل عن الزمالك.. والقرار الأقرب بخصوص فيريرا