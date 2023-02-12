بيريز: الفوز بأي بطولة هو نقطة البداية للبطولة التالية في ريال مدريد.. ووصف خاص لثلاثي الفريق

شدد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد أن الفوز بأي بطولة مع النادي الملكي هو نقطة البداية للبطولة التالية، ووصف ثلاثي الفريق فينيسيوس جونيور وكريم بنزيمة وفيديريكو فالفيردي بالمزيج بين المحاربين القدامى والفائزين بجائزة نوبل.

وفاز ريال مدريد بلقب كأس العالم للأندية للمرة الخامسة في تاريخه، والثامنة حال إضافة الانتركونتيننتال، على حساب الهلال السعودي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

وقال بيريز في تصريحات لقناة ريال مدريد: "لكي تفوز بكأس العالم للأندية عليك أن تحقق لقب دوري أبطال أوروبا أولا، إنها بمثابة المكافأة".

وأضاف "الفوز بأي لقب يكلف الكثير دائما، كونك الأفضل في أوروبا ثم الأفضل في العالم شيء يجعلك تشعر بالفخر".

وواصل "الفوز بكأس العالم للمرة السادسة في وجودي؟ للقيام بذلك توجب علينا الفوز بدوري أبطال أوروبا ست مرات، لقد كنت محظوظا للقيام بذلك ويجب مواصلة العمل. هذا هو ريال مدريد، الفوز بأي بطولة هو نقطة البداية للبطولة التالية".

واستطرد عن فينيسيوس وبنزيمة وفالفيردي "إنهم مزيج بين المحاربين القدامى والفائزين بجائزة نوبل مع أنشيلوتي الذي يعرف كيف يفعل ذلك جيدا، الفضل يعود للاعبين، لدينا فريق رائع".

وأتم عن تشجيع الجماهير لريال مدريد في الرباط "لقد أتيحت لي الفرصة لرؤية هذا في جميع أنحاء العالم تقريبا. هذا يؤكد أن نادي ريال مدريد عالمي وأنه في قلوب الجميع. الأمر متروك لنا لمواصلة العناية بهذا الشعور".

واصل ريال مدريد تعزيز صدارته للأبطال التاريخيين لمونديال الأندية، حيث حقق لقبه الخامس بعد 2014 و2016 و2017 و2018، ويليه برشلونة بـ 3 ألقاب.

وعادل الهلال أكبر إنجاز عربي في البطولة بالحصول على المركز الثاني، بعد الرجاء المغربي في 2013، الذي خسر النهائي أمام بايرن ميونيخ، والعين الإماراتي في 2018، والذي خسر النهائي أمام ريال مدريد.

كما عادل أكبر إنجاز آسيوي بعد العين الإماراتي، وقبلهما كاشيما أنتلرز الياباني في 2016، والذي خسر النهائي على يد ريال مدريد أيضا.

نتيجة النهائي الحالي جعلته الأكثر عددا من حيث عدد الأهداف في تاريخ المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية، حيث وصل المجموع إلى 8 أهداف.

النهائي الأكثر غزارة تهديفيا هو رقم كان يرجع لنهائي 2007 بين ميلان الإيطالي وبوكا جونيورز الأرجنتيني، والذي انتهى بفوز الروسونيري 4-2.

كما أصبح ريال مدريد هو الأكثر تهديفا في مباراة نهائية واحدة بـ 5 أهداف، متخطيا الرقم السابق لميلان (2007) وبرشلونة (2011) والميرينجي نفسه (2016 و2018) بـ 4 أهداف.

وفي عموم مباريات البطولة، عادلت المباراة الرقم التهديفي المسجل باسم مانشستر يونايتد وجامبا أوساكا الياباني (5-3) في 2008، والترجي التونسي والسد القطري (6-2) في 2019.