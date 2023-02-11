فيدال: عندما تأخرنا أمام الأهلي واصلنا حتى النهاية من أجل الانتصار

السبت، 11 فبراير 2023 - 23:56

كتب : FilGoal

أرتورو فيدال - فلامنجو

شدد التشيلي أرتورو فيدال لاعب وسط فلامنجو البرازيلي على صعوبة مواجهة الأهلي رغم الفوز.

وانتصر فلامنجو بنتيجة 4-2 في لقاء تحديد المركز الثالث.

وقال فيدال عبر موقع فيفا بلس: "كانت مباراة صعبة على ملعب صعب مع رياح كثيرة، لكننا لم نفقد أعصابنا وركزنا وتقدمنا في النتيجة وعندما تأخرنا بهدفين لهدف واصلنا حتى النهاية، وأخيرا كنا قادرين على الحفاظ على الانتصار".

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وأضاف "لم تكن نتيجة مباراة الهلال متوقعة، وكنا واثقين جدا بأننا يمكننا القتال في المباراة النهائية ولكن هذه هي كرة القدم لكن الشيء المهم أننا حسننا ما فعلناه في المباراة الأولى وفزنا بمباراة المركز الثالث".

وأكمل "الآن سنعود إلى البرازيل للاستعداد للعام الجديد الذي نخوض به العديد من المسابقات المهمة".

وواصل "ما يمكن الاستفادة منه هو الاتحاد والعمل، قضينا عدة أيام للتحضير لتلك المباراتين لذلك نحن متفقون مع ذلك أنها كانت تجربة جميلة".

وأتم "اللعب في المغرب ضد فرق مختلقة لذلك سنذهب للبرازيل للتحضير والتركيز لأن لدينا الكثير من المسابقات التي نرغب في القتال عليها".

وتبدد حلم البرونزية الرابعة للأهلي بعدما حقق المركز الثالث من قبل في 2006 و2020 و2021.

وللمرة الثانية في تاريخ الأهلي يخسر مباراة المركز الرابع بعد نسخة 2012، عندما خسر من مونتيري المكسيكي بنتيجة 2-0.

وأصبح فلامنجو رابع فريق من أمريكا الجنوبية يحقق البرونزية.

وأفلت من سيناريو المركز الرابع والخسارة والتي لم تحدث من قبل لبطل أمريكا الجنوبية سوى لـ بالميراس أمام الأهلي في 2020.

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