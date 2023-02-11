فينيسيوس أفضل لاعب في مونديال الأندية 2022.. وريال مدريد يفوز بجائزة اللعب النظيف

حصد البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد الإسباني جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في كأس العالم للأندية 2022.

وانتصر ريال مدريد على الهلال السعودي بنتيجة 5-3 في المباراة النهائية.

وأصبح فينيسيوس سادس برازيلي يحصد جائزة أفضل لاعب في البطولة بعد إديلسون (2000) وروجيريو سيني (2005) وريكاردو كاكا (2007) وكاسييو (2012) وتياجو سيلفا (2021).

وسجل فيني 3 أهداف في مباراتي الأهلي والهلال قائدا فريقه لحصد اللقب للمرة الخامسة في تاريخه.

وفاز الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي بجائزة الكرة الفضية كثاني أفضل لاعب في المسابقة، بعدما سجل 3 أهداف بواقع هدف في الأهلي و2 في الهلال.

وحصد الأرجنتيني لوسيانو فييتو مهاجم الهلال جائزة الكرة البرونزية بعدما سجل 3 أهداف.

وحقق البرازيلي بيدرو مهاجم فلامنجو، جائزة هداف البطولة برصيد 4 أهداف بعدما سجل ثنائية أمام الهلال وأخرى ضد الأهلي.

وحصد ريال مدريد جائزة اللعب النظيف للمرة الرابعة في تاريخه كأكثر فريق يحقق هذه الجائزة متفوقا على برشلونة الذي حقق الجائزة 3 مرات.







































































غزارة مفرطة

واصل ريال مدريد تعزيز صدارته للأبطال التاريخيين لمونديال الأندية، حيث حقق لقبه الخامس بعد 2014 و2016 و2017 و2018، ويليه برشلونة بـ 3 ألقاب.

وعادل الهلال أكبر إنجاز عربي في البطولة بالحصول على المركز الثاني، بعد الرجاء المغربي في 2013، الذي خسر النهائي أمام بايرن ميونيخ، والعين الإماراتي في 2018، والذي خسر النهائي أمام ريال مدريد.

كما عادل أكبر إنجاز آسيوي بعد العين الإماراتي، وقبلهما كاشيما أنتلرز الياباني في 2016، والذي خسر النهائي على يد ريال مدريد أيضا.

نتيجة النهائي الحالي جعلته الأكثر عددا من حيث عدد الأهداف في تاريخ المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية، حيث وصل المجموع إلى 8 أهداف.

النهائي الأكثر غزارة تهديفيا هو رقم كان يرجع لنهائي 2007 بين ميلان الإيطالي وبوكا جونيورز الأرجنتيني، والذي انتهى بفوز الروسونيري 4-2.

كما أصبح ريال مدريد هو الأكثر تهديفا في مباراة نهائية واحدة بـ 5 أهداف، متخطيا الرقم السابق لميلان (2007) وبرشلونة (2011) والميرينجي نفسه (2016 و2018) بـ 4 أهداف.

وفي عموم مباريات البطولة، عادلت المباراة الرقم التهديفي المسجل باسم مانشستر يونايتد وجامبا أوساكا الياباني (5-3) في 2008، والترجي التونسي والسد القطري (6-2) في 2019.