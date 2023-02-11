مدرب فلامنجو بعد برونزية مونديال الأندية: لا أبحث عن أعذار.. وعلينا تصحيح الأخطاء

السبت، 11 فبراير 2023 - 23:11

كتب : FilGoal

فيتور بيريرا

تحدث البرتغالي فيتور بيريرا المدير الفني لـ فلامنجو عن حصد الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية 2022.

وانتصر فلامنجو على الأهلي بنتيجة 4-2 في مباراة المركز الثالث.

وقال بيريرا عبر شبكة جلوبو البرازيلية: "فلامنجو نادٍ كبير، لا أبحث عن أعذار وأحب أن أقٌيم نفسي وعملي لأدرك ما الجيد والسي، وعلينا تصحيح الأخطاء".

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وأضاف "اعتقد أن كأس العالم للأندية جيد في ذلك الوقت، هناك أوقات عندما تلعب كرة قدم جيدة واعتقد أننا نستطيع التحسن أكثر".

وتابع "أنا لست من يفكر في أن الفوز بكل شيء يعني أن الأمور جيدة وأن خسارة كل شيء تعني أمرا سيئا، أؤمن بالعمل، وطريقة اللعب يتم بناؤها، بناءً على صفات اللاعبين".

وشدد "يجب أن نصبح فريقا أكثر اتساقا في العملية الدفاعية. لا يمكننا السماح للخصم بالوصول كثيرا إلى منطقتنا، واستقبال الكثير من العرضيات. للمنافسة على الألقاب علينا أن نتحسن".

وواصل "سنكون أفضل في غضون أسبوع. الأخطاء التي يتم ارتكابها طبيعية، ستحدث. الشيء المهم هو أن نشعر بأننا نتطور".

وأتم "الفريق في مرحلة ما قبل الموسم، لكنه يتنافس على الألقاب في الموسم التحضيري. هذه هي المشكلة. في البداية كنا نعمل ونبحث عن الإيقاع، لكننا ننافس على الألقاب. علينا أن نتقبل الواقع وأن نتحسن، وأن نصبح أقوى وأكثر اتساقا".

وتبدد حلم البرونزية الرابعة للأهلي بعدما حقق المركز الثالث من قبل في 2006 و2020 و2021.

وللمرة الثانية في تاريخ الأهلي يخسر مباراة المركز الرابع بعد نسخة 2012، عندما خسر من مونتيري المكسيكي بنتيجة 2-0.

وأصبح فلامنجو رابع فريق من أمريكا الجنوبية يحقق البرونزية.

وأفلت من سيناريو المركز الرابع والخسارة والتي لم تحدث من قبل لبطل أمريكا الجنوبية سوى لـ بالميراس أمام الأهلي في 2020.

الأهلي كأس العالم للأندية فلامنجو فيتور بيريرا
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