أكثر من حصل على أخطاء.. محمد شحاتة رجل مباراة طلائع الجيش والداخلية

حصد محمد شحاتة جائزة رجل مباراة طلائع الجيش والداخلية في الجولة 18 من الدوري المصري.

وانتصر الداخلية بهدف دون رد على طلائع الجيش، في أول انتصار لـ علاء عبد العال مع الأول.

وحقق محمد شحاتة الجائزة للمرة الأولى له هذا الموسم.

وبات ثامن لاعب من الطلائع يحصد جائزة رجل المباراة الموسم الجاري.

ماذا قدم محمد شحاتة ضد الداخلية؟

دقائق: 89

لمس الكرة: 79

تمريرات صحيحة: 42 من 55

دقة تمرير: 76%

تسديدات: 4

فوز بصراعات ثنائية: 8 من 9

فوز بصراعات هوائية: 1 من 2

حصول على أخطاء: 6 (الأكثر في المباراة)

عبد العال بدأ الموسم مدربا للطلائع ورحل بعد 3 جولات فقط، وبدءا من الجولة 17 تولى تدريب الداخلية لكنه خسر من أسوان 2-1.

وفي مباراته الثانية تفوق على عماد النحاس الذي يقود طلائع الجيش فنيا لأول مرة خلفا لـ محمد يوسف.

فوز الداخلية أخرج الفريق من مثلث الهبوط برصيد 16 نقطة في المركز الخامس عشر.

بينما ظل الجيش في المركز الثالث عشر بنفس الرصيد من النقاط ومتفوقا فقط بفضل فارق الأهداف.