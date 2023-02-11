للمرة الثانية.. رامي صبري رجل مباراة فاركو والبنك الأهلي

حصد رامي صبري جائزة رجل مباراة فاركو والبنك الأهلي في الجولة 18 من الدوري المصري.

وانتصر فاركو بهدف دون رد وحقق انتصاره الثالث تواليا تحت قيادة طارق العشري.

وحقق رامي صبري الجائزة للمرة الثانية له هذا الموسم بعدما حققها من قبل في الجولة الثالثة.

وبات عاشر لاعب من فاركو يحصد جائزة رجل المباراة الموسم الجاري.

ماذا قدم رامي صبري ضد البنك الأهلي؟

دقائق: 90

لمس الكرة: 32

تمريرات صحيحة: 7 من 19

دقة تمرير: 37%

صناعة فرص: 1

استعادة الكرة: 22

فوز بصراعات هوائية: 4 من 6

وبذلك حقق فاركو 3 انتصارات متتالية للمرة الثانية في تاريخه بالدوري بعدما حققها الموسم الماضي من قبل مع مجدي عبد العاطي مدربه السابق.

الفوز هو الثالث أيضا على التوالي لطارق العشري المدير الفني الجديد لفاركو.

فيما لا يزال يبحث نيكوديموس بابافسيلو عن فوزه الأول مع البنك الأهلي بعد تعادل وخسارتين.

وارتقى فاركو للمركز الثامن برصيد 22 نقطة، فيما تراجع البنك الأهلي للمركز الأخير برصيد 13 نقطة.