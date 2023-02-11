لن يعتزل التدريب.. فالفيردي ينقذ أنشيلوتي ويعانقه في نهائي كأس العالم للاندية

"إن لم يسجل 10 أهداف سأمزق رخصتي التدريبية".

هكذا تحدث كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد في بداية الموسم عن لاعب الوسط فيديريكو فالفيردي.

اليوم سجل الأوروجواياني هدفه العاشر لهذا الموسم، في شباك الهلال السعودي.

جاء ذلك خلال المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية.

وكان أنشيلوتي قد قال أيضا قبل المباراة: "أتمنى أن يأتي هدفه العاشر غدا".

الأمر الذي رد عليه فالفيردي قائلا: "إذا سجلت سأحتضنه".

في النهاية، احتفظ أنشيلوتي برخصته التدريبية ولم يعد مضطرا لتمزيقها، وأوفى فالفيردي بوعده وذهب لاحتضان مدربه الإيطالي.

وتأهل ريال مدريد إلى البطولة بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي على حساب ليفربول في النهائي بهدف فينيسيوس جونيور.

وخاض الميرينجي المسابقة من نصف النهائي، حيث فاز على الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.