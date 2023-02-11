كرة طائرة - الأهلي ينتصر على الزمالك في كأس السوبر المصري

انتصر الأهلي على الزمالك بنتيجة 3-0 في ختام مرحلة مجموعات مباريات كأس السوبر المصري للرجال.

وتقام البطولة بين فرق: الزمالك والأهلي وطلائع الجيش والاتحاد السكندري.

وتعد مرحلة دور المجموعات ترتيبية من أجل تحديد منافسي مواجهتي نصف نهائي المسابقة.

وجاءت نتائج الأشواط كالآتي: 25-13 و28-26 و25-15.

وكان الاتحاد انتصر على طلائع الجيش بنتيجة 3-1.

وستقام مباريات نصف النهائي بنظام خروج المغلوب.

ويلتقي الأهلي (الأول) مع طلائع الجيش (الرابع) في الرابعة مساءً يوم غد الأحد المقبل.

فيما الزمالك (الثاني) مع الاتحاد السكندري (الثالث) في السادسة مساءً غد الأحد المقبل.

وستقام المباراة النهائية بين الفائز من المباراتين يوم الثلاثاء المقبل في السادسة مساءً.