جابيجول: الرياح أعاقت طريقنا قليلا.. لكننا نجحنا في قلب النتيجة بصعوبة أمام الأهلي

أوضح جابريل باربوسا مهاجم فلامنجو البرازيلي أن فريقه تفوق بصعوبة على الأهلي في مباراة المركز الثالث من كأس العالم للأندية.

وفاز بطل أمريكا الجنوبية بنتيجة 4-2 على الأهلي في مباراة المركز الثالث لنسخة 2022.

وقال باربوسا عبر شبكة جلوبو البرازيلية: "أقول دائما للناس قبل المباراة أننا لا نختارها، نحن هنا لتمثيل فلامنجو. قدمنا ​​مباراة جيدة".

وأضاف "الرياح أعاقت طريقنا قليلا، لكننا نجحنا في قلب النتيجة بصعوبة، لكنها مهمة للغاية".

وأتم "مع بعض الجوانب التي تدربنا عليها. نستريح غدا ويوم الأربعاء سيكون لدينا مباراة مهمة أخرى".

وسجل جابيجول هدفين في شباك محمد الشناوي وكلاهما من ركلتي جزاء.

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د11' الهدف الأول لـ فلامنغو عن طريق جابرييل باربوسا



فلامنغو البرازيلي 1 × 0 الأهلي المصري



⁧#كأس_العالم_للأندية⁩ | ⁦#SSC pic.twitter.com/EkLrF8GvqA — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 11, 2023

وتبدد حلم البرونزية الرابعة للأهلي بعدما حقق المركز الثالث من قبل في 2006 و2020 و2021.

وللمرة الثانية في تاريخ الأهلي يخسر مباراة المركز الرابع بعد نسخة 2012، عندما خسر من مونتيري المكسيكي بنتيجة 2-0.

وأصبح فلامنجو رابع فريق من أمريكا الجنوبية يحقق البرونزية.

وأفلت من سيناريو المركز الرابع والخسارة والتي لم تحدث من قبل لبطل أمريكا الجنوبية سوى لـ بالميراس أمام الأهلي في 2020.