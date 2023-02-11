انتهت في نهائي مونديال الأندية – ريال مدريد (5) - (3) الهلال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد الهلال السعودي في نهائي كأس العالم للأندية.

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ق 79 جوووووول فييتو يسجل مجددا.. 5-3

ق 69 جووووول فينيسيوس يسجل الخامس

ق 63 جووول لوسيانو فييتو يقلص الفارق.. 4-2

ق 58 جوووول فالفيردي يسجل الرابع

ق 54 جوووول بنزيمة يسجل الثالث

ق 26: جووول موسى ماريجا والأول

ق 19: جوووول فالفيردي والثاني

ق 13: جوووول فينيسيوس والأول

ق 9: الأول يضيع من بنزيمة بعد عرضية كارفاخال

انطلاق المباراة