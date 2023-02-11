عبد القادر: الطرد سبب خسارة الأهلي.. وسنركز فيما هو قادم

يرى أحمد عبد القادر لاعب الأهلي أن فريقه كان الأفضل أمام فلامنجو البرازيلي، والطرد تسبب في خسارة الأحمر.

وخسر الأهلي أمام فلامنجو البرازيلي في كأس العالم للأندية بنتيجة 4-2، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وقال عبد القادر عقب المباراة في تصريحات للصحفيين: "كنا نسيطر على المباراة وتقدمنا في النتيجة ولكن أحداث المباراة تحولت بشكل سريع".

وأضاف "طرد خالد عبد الفتاح أثر علينا بشكل كبير وكان السبب في الخسارة وحاولنا بذل ضعف المجهود لكن الأمور خرجت من سيطرتنا".

وأتم تصريحاته "سنغلق هذه الصفحة الآن ونستعد لما هو قادم من مباريات".

ويلعب الأهلي أمام الهلال السوداني يوم السبت المقبل في الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

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