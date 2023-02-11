الهزيمة الرابعة بعد كأس العالم - موناكو يضرب باريس بثلاثية

السبت، 11 فبراير 2023 - 20:05

كتب : FilGoal

وسام بن يدر - موناكو ضد باريس سان جيرمان

حقق موناكو فوزا كبيرا على باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري الفرنسي.

لم يمهل موناكو ضيفه أكثر من أربع دقائق ليسجل ألكسندر جولوفين الهدف الأول من صناعة وسام بن يدر.

وعاد بن يدر ليوقع على الهدف الثاني في الدقيقة 18، قبل أن يقلص الشاب وارين زاير إيمري النتيجة قبل نهاية الشوط الأول بست دقائق.

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وعاد المهاجم الفرنسي المتألق وسام بن يدر ليسجل مجددا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

الهدف هو التاسع لوسام بن يدر أمام باريس سان جيرمان أكثر من أي لاعب آخر منذ الملكية القطرية للنادي الفرنسي.

ورغم دخول أشرف حكيمي وسيرجيو راموس في الشوط الثاني إلا أن ذلك لم يغير نتيجة المباراة في شيء.

الفوز رفع رصيد موناكو للنقطة 47 في المركز الثاني، واستمر باريس متصدرا بـ54 نقطة.

الهزيمة هي الثالثة لباريس سان جيرمان في الدوري بعد كأس العالم من أصل ثماني مباريات في الدوري، بجانب خروجه من كأس فرنسا بعد الهزيمة أمام مارسيليا بهدفين مقابل هدف واحد.

الدوري الفرنسي موناكو باريس سان جيرمان
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