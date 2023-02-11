تشكيل الهلال – سالم الدوسري يقود الهجوم أمام ريال مدريد في نهائي مونديال الأندية
السبت، 11 فبراير 2023 - 19:56
كتب : FilGoal
يقود سالم الدوسري هجوم فريق الهلال السعودي أمام ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية المقام في المغرب.
ويلعب الهلال ضد ريال مدريد في نهائي نسخة عام 2022 من البطولة.
وجاء تشكيل الهلال كالآتي:
المرمى: عبد الله المعيوف
الدفاع: سعود عبد الحميد – يانج هيون سو – علي البليهي – خليفة الدوسري
الوسط: جوستافو كويلار – محمد كنو – لوسيانو فيتو – أندريه كاريلو
الهجوم: سالم الدوسري – موسى ماريجا
وتأهل الهلال إلى نهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على فلامنجو البرازيلي، بينما تأهل ريال مدريد بالتغلب على الأهلي.
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