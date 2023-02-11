بعد الطرد والإنذار الثاني.. كاف يوضح لـ في الجول موقف ثنائي الأهلي من المشاركة أمام الهلال

السبت، 11 فبراير 2023 - 19:44

كتب : محمد عبد العظيم

محمد عبد المنعم - أوريليان تشواميني - الأهلي - ريال مدريد

كشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن موقف ثنائي دفاع الأهلي خالد عبد الفتاح ومحمد عبد المنعم من المشاركة في المباراة القادمة في دوري أبطال إفريقيا، على خلفية مباراة فلامنجو خلال كأس العالم للأندية.

وتنص القواعد على عدم تطبيق عقوبات الإيقاف الواردة من البطولات القارية إلى كأس العالم للأندية، بينما يحدث العكس، حيث تطبق إيقافات كأس العالم للأندية في المباراة القارية اللاحقة.

وتعرض خالد عبد الفتاح للطرد المباشر في الدقيقة 69، إثر عرقلته للمهاجم المنفرد، حيث احتسبت اللعبة ركلة جزاء في البداية ولكن بعد المراجعة اتضح أن المخالفة من خارج المنطقة ليطرد اللاعب.

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فيما تلقى محمد عبد المنعم إنذاره الأول في المباراة والثاني في البطولة، وذلك في الدقيقة 28، ليتعرض للإيقاف أيضا، بعد إنذاره الأول أمام ريال مدريد في نصف النهائي.

وأوضح مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "الإيقاف للطرد المباشر يتم تطبيقه في المباراة القارية التالية".

وأضاف "هذا لا ينطبق على تراكم الإنذارات. الإيقاف يتم تفعيله إذا كان ناتجا عن بطاقة حمراء أو إذا أدان تقرير الحكم لاعبا ليسفر عن عقوبة لاحقة".

بذلك يغيب خالد عبد الفتاح المباراة المقبلة للنادي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا أمام الهلال السوداني، بينما يلعب محمد عبد المنعم بصورة طبيعية.

وخسر الأهلي أمام فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ويلعب الأهلي أمام الهلال السوداني في الجولة الثانية لدور المجموعات، بعد تأجيل جولته الأولى أمام القطن الكاميروني لانشغاله في مونديال الأندية.

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