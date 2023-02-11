تشكيل ريال مدريد - بنزيمة يعود في نهائي كأس العالم للأندية أمام الهلال

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني تشكيل فريقه لمواجهة الهلال السعودي في نهائي كأس العالم للأندية.

وشهد التشكيل عودة كريم بنزيمة نجم الفريق إلى قيادة الهجوم مرة أخرى، بعد غيابه بداعي الإصابة.

هذا ضمن تغييرين أجراهما أنشيلوتي على التشكيل الذي واجه الأهلي في نصف النهائي، حيث يبدأ بنزيمة وداني كارفاخال بدلا من رودريجو وناتشو فيرنانديز.

وتنطلق المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وجاء تشكيل الميرينجي كالتالي:

حراسة المرمى: أندري لونين

خط الدفاع: داني كارفاخال - أنطونيو روديجير - دافيد ألابا - إدواردو كامافينجا

خط الوسط: أوريليان تشواميني - لوكا مودريتش - توني كروس

خط الهجوم: فيديريكو فالفيردي - كريم بنزيمة - فينيسيوس جونيور

البدلاء: لويس لوبيز - كانيزاريس - إيدر ميليتاو - خيسوس فاييخو - ناتشو فيرنانديز - ماركو أسينسيو - ألفارو أودرويوزولا - داني سيبايوس - رودريجو - ماريانو دياز - ماريو مارتين - سيرخيو أريباس