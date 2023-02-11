الثاني في تاريخ الأهلي.. طرد خالد عبد الفتاح أمام فلامنجو

تعرض خالد عبد الفتاح مدافع الأهلي لبطاقة حمراء أمام فلامنجو في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية.

جاء ذلك في الدقيقة 69، بعد مراجعة الحكم الجزائري مصطفى غربال لتقنية الفيديو.

في البداية كانت الكرة قد احتسبت ركلة جزاء ضد الأهلي، ولكن بعد المراجعة اتضح أنها عرقلة للمهاجم المنفرد من خارج المنطقة، لتلغى ركلة الجزاء ويغادر عبد الفتاح بالبطاقة الحمراء.

خالد عبد الفتاح هو ثاني لاعب يطرد من الأهلي في تاريخ كأس العالم للأندية.

الأول كان أيمن أشرف في النسخة الماضية أمام بالميراس البرازيلي في نصف النهائي.

ويطارد الأهلي البرونزية الرابعة في تاريخه، والثالثة على التوالي بمواجهة فلامنجو.

وفاز الأهلي بالمركز الثالث على حساب كلوب أمريكا المكسيكي في 2006، وبالميراس البرازيلي في 2021، والهلال السعودي في 2022.

وانضم عبد الفتاح إلى صفوف الأهلي معارا من سموحة لمدة 6 أشهر مع حق الشراء في نهاية الموسم.