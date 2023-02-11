الفوز الثالث للتوالي لـ فاركو يقود البنك الأهلي لقاع ترتيب الدوري

حقق فاركو الفوز الثالث على التوالي في الدوري بتخطي عقبة البنك الأهلي في الجولة 18 من الدوري المصري.

سجل هدف اللقاء الأول: محمود حمادة

وبذلك حقق فاركو 3 انتصارات متتالية للمرة الثانية في تاريخه بالدوري بعدما حققها الموسم الماضي من قبل مع مجدي عبد العاطي مدربه السابق.

الفوز هو الثالث أيضا على التوالي لطارق العشري المدير الفني الجديد لفاركو.

فيما لا يزال يبحث نيكوديموس بابافسيلو عن فوزه الأول مع البنك الأهلي بعد تعادل وخسارتين.

وارتقى فاركو للمركز الثامن برصيد 22 نقطة، فيما تراجع البنك الأهلي للمركز الأخير برصيد 13 نقطة.

التشكيل

بدأ شكري نجيب وعمرو جمال في هجوم فاركو.

فيما شارك محمد بسيوني لاعب وسط البنك الأهلي في مركز الظهير الأيمن.

وبدأ باسم مرسي أساسيا لأول مرة بقميص الفريق عقب انتقاله قادما من الإسماعيلي.

وصف المباراة

تقدم أصحاب الأرض مبكرا عن طريق رأسية من محمود حمادة الذي أودع عرضية جيفرسون إنكادا في الدقيقة الرابعة.

وكاد عمرو جمال أن يضيف الهدف الثاني لكن تسديدته تصدى لها الحارس في الدقيقة 9.

وبعد مرور نصف ساعة على بداية اللقاء أشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجهة باسم مرسي مهاجم البنك الأهلي الجديد.

في الدقيقة 43 سجل فاركو هدفا ألغي بداعي التسلل على عبد الناصر محمد.

الشوط الثاني

في الدقيقة 49 تحصل عبد الناصر محمد على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي على أحمد ياسين.

تبادل الفريقان التسديدات لكن دون خطورة محققة على صبحي أو شيكا.

وفي الدقيقة 66 تصدى شيكا بسهولة لرأسية باسم مرسي بعد عرضية أسامة إبراهيم.

وفي الدقيقة 71 تحصل جابر كامل مدافع فاركو على بطاقة حمراء لحصوله على إنذار ثانٍ.

طرد هو الثالث الموسم الحالي من نصيب فاركو.

وتألق شيكا في التصدي لرأسية أحمد ياسين وأبعدها بصعوبة من تحت القائم مانعا التعادل.

في الدقيقة 83 سجل باسم مرسي هدفا وعقب 3 دقائق من المراجعة لتقنية الفيديو ألغي الهدف بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 90 تحصل البنك الأهلي على ركلة جزاء انبرى لها كريم بامبو لكنه أهدرها بتسديدة مرت بجوار القائم الأيمن.

لتنتهي المباراة بفوز فاركو الثالث على التوالي.