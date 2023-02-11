كأس العالم للأندية - عبد القادر يسجل مجددا أمام فلامنجو ويجاور أساطير الأهلي

تقدم أحمد عبد القادر لـ الأهلي بالهدف الثاني أمام فلامنجو في مباراة تحديد المركز الثالث من كأس العالم للأندية المقام في المغرب.

واستقبل عبد القادر تمريرة من حمدي فتحي في الدقيقة 60 ليراوغ ثلاثة لاعبين من فلامنجو ويسدد تسديدة أرضية على يمين الحارس وتسكن الشباك.

وبات عبد القادر ثالث لاعب يسجل ثنائية للأهلي في مباراة واحدة بكأس العالم بعد محمد أبو تريكة أمام كلوب أميركا في 2006 وياسر إبراهيم أمام الهلال في 2021.

ووقع أحمد عبد القادر على هدفه الثالث بقميص الأهلي في البطولة ليكون ثاني الهدافين التاريخين للأحمر بالتساوي مع أمادو فلافيو وخلف محمد أبو تريكة صاحب الأربعة أهداف.

وأصبح أحمد عبد القادر سادس لاعب يسجل للأهلي في نسخة 2022 لتكون أكبر نسخة يسجل فيها عدد مختلف من اللاعبين للأحمر متفوقة على نسختي 2021 و2006.

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د38' الهدف الأول لـ الأهلي عن طريق أحمد عبدالقادر



فلامنغو البرازيلي 1 × 1 الأهلي المصري



⁧#كأس_العالم_للأندية⁩ | ⁦#SSC pic.twitter.com/vBQdlHyhNq — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 11, 2023

وبات ابن الـ23 عاما خامس لاعب يسجل للأهلي في كأس العالم للأندية في نسختين مختلفتين بعد كل من محمد أبو تريكة (2006-2012) وأمادو فلافيو (2006-2008) وحسين الشحات (2020-2022) وعماد متعب (2005-2013).

وهو ثاني لاعب يسجل في نسختين متتاليتين يشارك بهما الأحمر بعد الأنجولي أمادو فلافيو (2006-2008).

ويسعى الأهلي لحصد الميدالية البرونزية الرابعة في تاريخه والثالثة على التوالي.