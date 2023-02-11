انتهت الدوري المصري – طلائع الجيش (0) - (1) الداخلية
السبت، 11 فبراير 2023 - 18:55
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة طلائع الجيش والداخلية في الجولة 18 من الدوري المصري.
ويحتل طلائع الجيش المركز السادس عشر برصيد 16 نقطة.
فيما يحتل الداخلية المركز الثامن عشر برصيد 13 نقطة.
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انتهت
ق 50: علي الزاهدي يسجل في شباك طلائع الجيش
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
بداية اللقاء
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